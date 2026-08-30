NASA запустила космический телескоп, который будет исследовать тёмную материю: когда ожидаются первые снимки

NASA запустила космический телескоп Nancy Grace Roman в воскресенье в 7:26 по восточному времени США из космического центра имени Кеннеди во Флориде. Аппарат отправился в трёхмесячное путешествие к конечной орбите на ракете SpaceX Falcon Heavy и должен прибыть в точку Лагранжа L2 примерно в миллионе миль от Земли.

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В ведомстве отметили, что наземная команда начала получать телеметрические данные от "Роман" через семь минут после старта, а через 31 минуту ракета отделилась от обсерватории.

Новый телескоп

Nancy Grace Roman сочетает широкое поле обзора с инфракрасным зрением. Благодаря этому он сможет быстро исследовать обширные участки неба и заглянуть в далекое прошлое Вселенной.

Основными направлениями работы миссии станут тёмная материя, тёмная энергия и миры за пределами Солнечной системы – экзопланеты. В то же время данные, полученные в ходе наблюдений, будут использоваться для широкого спектра других астрономических исследований.

Управление телескопом NASA будет осуществляться через сеть наземных станций и спутников-ретрансляторов. Примерно через 70 минут после старта связь с Roman должна перейти к Deep Space Network.

Первые этапы полёта

Во время полёта Roman направляется ко второй точке Лагранжа системы Солнце–Земля, которая расположена примерно в миллионе миль от нашей планеты. Сначала связь с телескопом будет обеспечивать комплекс в Канберре, Австралия, примерно через шесть часов её передадут комплексу в Мадриде, а затем – станции Goldstone в Калифорнии. Это должно обеспечить непрерывную связь с аппаратом во время путешествия.

Через час и 23 минуты после старта команда подтвердила успешное развертывание солнечных панелей и нижнего солнцезащитного экрана телескопа. В ближайшие дни планируется развернуть антенну с высоким коэффициентом усиления и защитную крышку апертуры. Также запланирована первая из двух коррекций траектории полёта и включение коронографа.

Через несколько недель после начала полёта активируют основной прибор Roman – Wide Field Instrument. Это инфракрасная камера на 300 мегапикселей с 18 детекторами формата 4K.

Телескоп сможет сканировать небо значительно быстрее, чем предыдущие космические обсерватории. По данным NASA, Roman рассчитан на исследование Вселенной со скоростью, примерно в тысячу раз превышающей возможности телескопа "Хаббл".

Первые изображения

После выхода на рабочую орбиту NASA проведет трехмесячный этап ввода Roman в эксплуатацию. В течение этого периода специалисты будут проверять и калибровать его научные инструменты.

NASA планирует обнародовать первые изображения телескопа в начале 2027 года. За сутки Roman будет передавать около 1,4 терабайта данных – это самая высокая скорость передачи данных среди астрофизических миссий NASA на данный момент.

Для обработки такого массива информации будут использоваться машинное обучение, искусственный интеллект, а также помощь ученых-любителей. Они будут помогать находить потенциально важные результаты, которые затем будут исследовать астрономы.

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