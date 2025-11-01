Гренландские киты могут жить по 200 лет: ученые приблизились к разгадке долголетия млекопитающих

Гренландский кит (Balaena mysticetus) – это млекопитающее, которое живет дольше всех остальных в мире, иногда доживая до впечатляющих 200 лет. Ученые предполагают, что своим долголетием они могут быть обязаны мутациям в генах, которые помогают восстанавливать ДНК и замедлять старение.

Об этом сообщает Nature News. Стоит отметить, что гренландский кит также может похвастаться впечатляющими размерами. С весом более 80 тонн это второе по величине животное на Земле (самое большое – синий кит).

Теоретически, такие большие долгоживущие животные должны иметь больший риск развития рака. Их тела содержат больше клеток и, следовательно, в течение своей длительной жизни подвергаются большему количеству клеточных делений, каждое из которых может привести к мутациям. Однако это не соответствует действительности: заболеваемость раком не коррелирует с размером тела, что является несоответствием, известным как парадокс Пето.

Исследователи решили исследовать это противоречие, предположив, что гренландский кит "должен обладать уникальными мощными генетическими механизмами для предотвращения рака и других возрастных заболеваний". Сейчас исследования таких механизмов старения у этого вида недостаточны, говорят ученые.

Что известно об исследовании

Команда под руководством ученых из Университета Рочестера обнаружила белок, который активируется под воздействием холода и помогает восстанавливать поврежденную ДНК. Он называется CIRBP и был обнаружен у гренландских китов в гораздо больших количествах, чем у любых других млекопитающих. CIRBP выделялся тем, что его уровень был в 100 раз выше.

"Как вид, находящийся под угрозой исчезновения, этих китов особенно трудно исследовать, поэтому ученые должны были полагаться на образцы тканей, собранные аляскинскими инуитами, которым разрешено охотиться на этот вид в честь древней культурной традиции", – сказано в сообщении.

Из этих образцов команда выращивала клетки кита в лаборатории, которые, как они обнаружили, лучше восстанавливали поврежденную ДНК и имели более низкие показатели мутаций, чем клетки человека, с которыми их сравнивали.

Белок играет ключевую роль в восстановлении двухцепочечных разрывов – мест, где нарушается фосфатный каркас обеих цепей ДНК, что может способствовать развитию рака – и активируется в холодных условиях, таких как ледяная океаническая среда обитания, где живут гренландские киты.

"Если мы снизим температуру всего на несколько градусов, клетки будут производить больше белка CIRBP", – объяснил профессор Андрей Селуанов, соавтор исследования.

Какая польза от этого открытия

Важно то, что CIRBP присутствует в организме человека. Это означает, что этот прорыв в нашем понимании долголетия гренландских китов потенциально может быть использован для того, чтобы помочь нашему виду жить дольше.

"Может помочь как повышение существующей в организме активности CIRBP, так и введение большего количества этого белка. Изменение образа жизни, например, принятие холодного душа, также может способствовать этому и, возможно, стоит это исследовать", – говорят ученые.

Нужно провести еще много исследований CIRPB, прежде чем мы сможем понять, действительно ли это так. Сейчас это захватывающая перспектива, что однажды мы сможем улучшить восстановление ДНК, усилить устойчивость к раку и замедлить эффекты старения – и все это благодаря киту.

Как сообщал OBOZ.UA, в водах Тихого океана, от побережья Калифорнии до Новой Зеландии, синие киты, крупнейшие морские млекопитающие планеты, все реже издают свои характерные низкочастотные звуки. Эта неожиданная тишина вызвала серьезное беспокойство среди ученых, исследующих влияние человеческой деятельности и изменений климата на морские экосистемы.

