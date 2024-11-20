Земля может потерять более половины своих ледников к 2100 году из-за изменения климата: ученые сделали прогноз

Новое исследование ученых из ETH Zurich в Швейцарии и Vrije Universiteit Brussel в Бельгии предупреждает, что более половины мировых ледников могут исчезнуть к концу этого столетия из-за изменения климата. Эксперты предполагают потерю ледников по разным сценариям выбросов углерода.

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По сценарию высоких выбросов до 54 процентов всех ледников может исчезнуть, в то время как в Альпах эта цифра может достигать 75 процентов. Исследование учло все ледники мира – примерно 200 тысяч, пишет MailOnline.

"Ледники имеют решающее значение во многих частях света, и поэтому изменения ледников оказывают непосредственное влияние на наше общество и природную среду", – объясняет ведущий автор исследования, профессор Гарри Зеколлари.

Ученый уточняет, что на местном уровне ледники могут привести к природным опасностям, поскольку имеют важную туристическую ценность и определяют местное водоснабжение. Но основную обеспокоенность вызывает влияние таяния ледников на повышение уровня моря, что, в свою очередь, увеличивает риск затопления городов, особенно находящихся ближе к побережью.

Кроме того, таяние ледников истощает ресурсы пресной воды, от которых зависят миллионы людей, чтобы получить питьевую воду.

"Снабжение воды из ледников (и то, как эта поставка меняется) повлияет на биоразнообразие и доступность воды для промышленности, сельского хозяйства и домашних хозяйств", – уточняет он.

Это также означает, что Земля превращается из сияющей белой в более тусклую зеленую, уменьшая "альбедо" планеты – ее способность отражать солнечный свет. Вместо высокоотражающего белого льда оголенное растение и скала имеют ниже альбедо, то есть они поглощают больше энергии солнца, а не отражают. Это увеличивает риск нагревания Земли, усиливая климатические изменения, которые ученые описывают как эффект беглеца.

Чтобы предсказать будущую утрату ледников, исследователи изучили исторические массы ледников, выбросы углерода и температурные данные. Используя компьютерное моделирование, они смогли понять, как ледники могут продолжать терять массу в ответ на изменение климата.

"Моделируя эволюцию ледника в течение 21 века при разных климатических сценариях, мы обнаружили резкие отличия в результатах в зависимости от будущих уровней выбросов", – сказал профессор Зеколлари.

Команда выяснила, что согласно оптимистическому сценарию низких выбросов углерода, ледники потеряют от 25 до 29 процентов своей массы к 2100 году. Однако по сценарию с высоким уровнем выбросов эта цифра растет где-то между 46 и 54 процентами.

Потеря ледников будет значительно отличаться в зависимости от региона, но ледники в Европейских Альпах являются одними из самых уязвимых – они понесут потери более 75 процентов объема по сценариям с высоким уровнем выбросов.

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