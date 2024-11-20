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Земля может потерять более половины своих ледников к 2100 году из-за изменения климата: ученые сделали прогноз

Анна Боклажук
Наука Обоз
3 минуты
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Земля может потерять более половины своих ледников к 2100 году из-за изменения климата: ученые сделали прогноз

Новое исследование ученых из ETH Zurich в Швейцарии и Vrije Universiteit Brussel в Бельгии предупреждает, что более половины мировых ледников могут исчезнуть к концу этого столетия из-за изменения климата. Эксперты предполагают потерю ледников по разным сценариям выбросов углерода.

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По сценарию высоких выбросов до 54 процентов всех ледников может исчезнуть, в то время как в Альпах эта цифра может достигать 75 процентов. Исследование учло все ледники мира – примерно 200 тысяч, пишет MailOnline.

"Ледники имеют решающее значение во многих частях света, и поэтому изменения ледников оказывают непосредственное влияние на наше общество и природную среду", – объясняет ведущий автор исследования, профессор Гарри Зеколлари.

Земля может потерять более половины своих ледников к 2100 году из-за изменения климата: ученые сделали прогноз

Ученый уточняет, что на местном уровне ледники могут привести к природным опасностям, поскольку имеют важную туристическую ценность и определяют местное водоснабжение. Но основную обеспокоенность вызывает влияние таяния ледников на повышение уровня моря, что, в свою очередь, увеличивает риск затопления городов, особенно находящихся ближе к побережью.

Земля может потерять более половины своих ледников к 2100 году из-за изменения климата: ученые сделали прогноз

Кроме того, таяние ледников истощает ресурсы пресной воды, от которых зависят миллионы людей, чтобы получить питьевую воду.

"Снабжение воды из ледников (и то, как эта поставка меняется) повлияет на биоразнообразие и доступность воды для промышленности, сельского хозяйства и домашних хозяйств", – уточняет он.

Это также означает, что Земля превращается из сияющей белой в более тусклую зеленую, уменьшая "альбедо" планеты – ее способность отражать солнечный свет. Вместо высокоотражающего белого льда оголенное растение и скала имеют ниже альбедо, то есть они поглощают больше энергии солнца, а не отражают. Это увеличивает риск нагревания Земли, усиливая климатические изменения, которые ученые описывают как эффект беглеца.

Чтобы предсказать будущую утрату ледников, исследователи изучили исторические массы ледников, выбросы углерода и температурные данные. Используя компьютерное моделирование, они смогли понять, как ледники могут продолжать терять массу в ответ на изменение климата.

"Моделируя эволюцию ледника в течение 21 века при разных климатических сценариях, мы обнаружили резкие отличия в результатах в зависимости от будущих уровней выбросов", – сказал профессор Зеколлари.

Земля может потерять более половины своих ледников к 2100 году из-за изменения климата: ученые сделали прогноз

Команда выяснила, что согласно оптимистическому сценарию низких выбросов углерода, ледники потеряют от 25 до 29 процентов своей массы к 2100 году. Однако по сценарию с высоким уровнем выбросов эта цифра растет где-то между 46 и 54 процентами.

Потеря ледников будет значительно отличаться в зависимости от региона, но ледники в Европейских Альпах являются одними из самых уязвимых – они понесут потери более 75 процентов объема по сценариям с высоким уровнем выбросов.

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