'Господи, сделай так, чтобы они умерли страшной смертью'. На стене римской тюрьмы нашли тайные мольбы заключенных

В Греции археологи нашли надписи на остатках римской тюрьмы. Одна из умоляющих фраз пленника звучит удивительно угрожающе: "Господи, сделай так, чтобы они умерли страшной смертью".

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Найденная тюрьма в греческом городе Коринф является одной из немногих тюрьм, найденных в римском мире. И это довольно странно, пишет LiveScience.

Археолог и доцент кафедры Нового Завета Копенгагенского университета Мэтью Ларсен рассказал, что исторические записи свидетельствуют о том, что тюрьмы должны были существовать почти в каждом римском городе. Однако археологические остатки тюрем оказалось чрезвычайно трудно идентифицировать. Есть скудные доказательства того, как выглядела римская тюрьма или где она была расположена", – сказал ученый.

Тюрьма в Греции датируется примерно 1600 годами, то есть тех времен, когда Римская империя контролировала эту территорию и многие приняли тогда христианство. Мэтью Ларсен идентифицировал тюрьму, изучив место, граффити и записи по раскопкам 1901 года.

По словам ученого, интересны граффити на полу темницы. Ведь здесь можно прочитать мольбы заключенных, написанные на греческом языке: "Пусть победит судьба тех, кто страдает в этом беззаконном месте. Господи, не помилуй того, кто бросил нас сюда".

Интересно, что на полу есть трещины. Поэтому исследователям до сих пор было непонятно, была ли тюрьма когда-нибудь в другом месте, а пол из нее повторно использовали на этом месте. Однако Ларсен обнаружил, что все граффити были написаны в пределах трещин. Это свидетельствует о том, что во время размещения полов уже были трещины, а заключенные писали просьбы в трещинах, таким образом подтверждая идею, что это место было тюрьмой.

Кроме того, археолог нашел остатки кувшинов и ламп на восточном проходе тюрьмы, что снабжало узников водой и светом. По словам Мэтью Ларсена, в одной из камер тюрьмы также находились доказательства наличия небольшой выгребной ямы, и, возможно, ею пользовались заключенные или охранники.

Расшифрованные надписи свидетельствуют о том, что условия здешнего пребывания были ужасающими. Ученый добавил, что из граффити, которое написали заключенные, "вы получаете ощущение, что они находятся в очень темном пространстве, что невозможно услышать".

Пленные даже зимовали в этом месте, хотя условий для пребывания здесь в холодное время не было.

По словам исследователя, несколько надписей содержат изображение игровых досок, что свидетельствует о том, что заключенные, возможно, играли в какие-то игры, чтобы провести время.

Некоторые граффити молят Всевышнего освободить заключенного: "Господи Божье и чистая справедливость, выкупи из этого места двух братьев. Христе, защити и Будиса, и Иоанна…".

Однако большинство надписей призывают отомстить тем, кто их заключил в тюрьму: "Господи, сделай так, чтобы они умерли страшной смертью".

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