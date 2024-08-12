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"Господи, сделай так, чтобы они умерли страшной смертью". На стене римской тюрьмы нашли тайные мольбы заключенных

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
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'Господи, сделай так, чтобы они умерли страшной смертью'. На стене римской тюрьмы нашли тайные мольбы заключенных

В Греции археологи нашли надписи на остатках римской тюрьмы. Одна из умоляющих фраз пленника звучит удивительно угрожающе: "Господи, сделай так, чтобы они умерли страшной смертью".

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Найденная тюрьма в греческом городе Коринф является одной из немногих тюрьм, найденных в римском мире. И это довольно странно, пишет LiveScience.

Археолог и доцент кафедры Нового Завета Копенгагенского университета Мэтью Ларсен рассказал, что исторические записи свидетельствуют о том, что тюрьмы должны были существовать почти в каждом римском городе. Однако археологические остатки тюрем оказалось чрезвычайно трудно идентифицировать. Есть скудные доказательства того, как выглядела римская тюрьма или где она была расположена", – сказал ученый.

Тюрьма в Греции датируется примерно 1600 годами, то есть тех времен, когда Римская империя контролировала эту территорию и многие приняли тогда христианство. Мэтью Ларсен идентифицировал тюрьму, изучив место, граффити и записи по раскопкам 1901 года.

"Господи, сделай так, чтобы они умерли страшной смертью". На стене римской тюрьмы нашли тайные мольбы заключенных

По словам ученого, интересны граффити на полу темницы. Ведь здесь можно прочитать мольбы заключенных, написанные на греческом языке: "Пусть победит судьба тех, кто страдает в этом беззаконном месте. Господи, не помилуй того, кто бросил нас сюда".

Интересно, что на полу есть трещины. Поэтому исследователям до сих пор было непонятно, была ли тюрьма когда-нибудь в другом месте, а пол из нее повторно использовали на этом месте. Однако Ларсен обнаружил, что все граффити были написаны в пределах трещин. Это свидетельствует о том, что во время размещения полов уже были трещины, а заключенные писали просьбы в трещинах, таким образом подтверждая идею, что это место было тюрьмой.

Кроме того, археолог нашел остатки кувшинов и ламп на восточном проходе тюрьмы, что снабжало узников водой и светом. По словам Мэтью Ларсена, в одной из камер тюрьмы также находились доказательства наличия небольшой выгребной ямы, и, возможно, ею пользовались заключенные или охранники.

Расшифрованные надписи свидетельствуют о том, что условия здешнего пребывания были ужасающими. Ученый добавил, что из граффити, которое написали заключенные, "вы получаете ощущение, что они находятся в очень темном пространстве, что невозможно услышать".

Пленные даже зимовали в этом месте, хотя условий для пребывания здесь в холодное время не было.

По словам исследователя, несколько надписей содержат изображение игровых досок, что свидетельствует о том, что заключенные, возможно, играли в какие-то игры, чтобы провести время.

Некоторые граффити молят Всевышнего освободить заключенного: "Господи Божье и чистая справедливость, выкупи из этого места двух братьев. Христе, защити и Будиса, и Иоанна…".

Однако большинство надписей призывают отомстить тем, кто их заключил в тюрьму: "Господи, сделай так, чтобы они умерли страшной смертью".

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