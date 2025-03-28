Гиганты, похожие на грибы: ученые обнаружили неизвестную пор форму жизни на Земле

Исследователи совершили невероятное открытие, обнаружив на Земле новую форму жизни, которая до этого времени оставалась неизвестной. Это удивительное открытие касается организма под названием Prototaxites, который, казалось бы, был одним из видов грибов, но новые данные указывают на то, что он может принадлежать к отдельной, вымершей ветви жизни.

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В течение десятилетий ученые спорили о его природе, однако последние исследования подтверждают, что эти огромные организмы, подобные грибам, могут представлять новую форму жизни. Это открытие изменяет наше понимание древних экосистем на Земле и помогает ученым лучше разобраться в эволюции жизни.

Как отмечает издание IFLScience, Prototaxites были известны еще с 1843 года, когда они были обнаружены в летописи окаменелостей. Однако на протяжении многих лет ученые спорили по поводу их природы. Некоторые считали их грибами, другие – ранними растениями или водорослями.

В последние десятилетия стало понятно, что Prototaxites действительно является родственниками грибов, но одно из открытий показало, что организм действительно не является частью уже известных царств жизни. Это открытие могло изменить ход исследований в области эволюции многоклеточных организмов.

Уникальная окаменелость

Находка, приведшая к новым выводам, была сделана в знаменитом месте окаменелостей Рини, расположенном в северной Шотландии. Это место известно благодаря великолепной сохранности окаменелостей, что позволяет ученым исследовать даже отдельные клеточные стенки. В частности, это позволило изучить остатки Prototaxites taiti, что имеет особую значимость для понимания эволюции этих организмов. По сравнению с другими Prototaxites этот вид был меньшим, но также огромным по меркам того времени.

Не гриб, а новая форма жизни

В течение длительного времени ученые считали Prototaxites грибами, в частности, из семейства Ascomycota, в которую входят трюфели и пивные дрожжи. Однако последние исследования выявили серьезные отличия между окаменелостью Prototaxites и современными грибами. Особенно оказалось, что Prototaxites не содержит важных элементов, характерных для грибов, таких как хитин и бета-глюкан. Это открытие явилось ключевым моментом для нового переосмысления природы этих организмов.

Отсутствие хитина в окаменелостях

Одним из важных аргументов для переклассификации Prototaxites стало отсутствие хитина, являющегося основной составляющей для грибов. Это было подтверждено в ходе детального исследования окаменелостей P. taiti, где не было обнаружено этого важного полимера, имеющего структурное значение для клеток грибов. Такое отсутствие хитина указывает на то, что Prototaxites не может быть отнесен к царству грибов, а должно относиться к совершенно другой группе организмов.

Процесс изучения клеточного строения Prototaxites также дал новые интересные сведения. В частности, были обнаружены трубочки, похожие на грибные, но с определенными тонкими особенностями, которые не наблюдаются ни в одном современном грибе. Это подкрепляет гипотезу, что Prototaxites не является привычным грибом, а неизвестной формой жизни, которая обладала уникальными свойствами.

Ученые сравнили окаменевшие Prototaxites с другими формами жизни, сохранившимися с того же времени. Они обратили внимание на то, что каждая из уцелевших линий жизни имеет хотя бы одну особенность, недостающую в Prototaxites. В частности, Prototaxites не имеет определенных характеристик, присущих известным группам организмов, что подтверждает их уникальность. Ученые заключили, что эти организмы не принадлежат ни к одной из существующих живых линий.

Учитывая все эти факты, авторы исследования утверждают, что Prototaxites нельзя отнести ни к одной из современных групп жизни. Это открытие позволяет считать Prototaxites отдельной веткой многоклеточной жизни, которая добилась значительного успеха в эволюционном процессе, а затем полностью исчезла. Они являлись большими элементами своих экосистем, но не имели родственников, способных заполнить их экологические ниши.

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