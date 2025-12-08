Геминиды: когда можно увидеть последний в 2025 году метеорный поток

Метеорный поток Геминиды считается самым мощным зимним звездопадом. 2025-й обещает стать исключительным годом для его наблюдения: условия почти идеальные, а активность – рекордно высокая.

Видео дня

Несмотря на холодную пору, именно Геминиды стабильно остаются "любимцами" опытных астрономов и любителей звездного неба. Их сила, яркость и количество часто превосходят даже летние Персеиды. Эксперты рассказали, когда можно увидеть метеоритный поток.

Геминиды – последний крупный звездопад 2025 года

Геминиды начинают проявляться уже с 7 декабря несколькими метеорами в час.

12 декабря (ночь перед пиком) активность достигает половины от максимума.

Герминиды достигнут максимума в ночь с субботы 13 декабря на воскресенье 14 декабря. Луна будет тонким нисходящим серпом и появится на небе только перед рассветом. Британский метеорный эксперт Аластер Макбейт называет Герминиды "одним из лучших потоков, которые сегодня можно наблюдать с Земли".

После 14 декабря количество быстро падает:

14–15 декабря – около четверти от пика;

15–16 декабря – единичные случаи.

Когда лучше всего наблюдать Геминиды

В отличие от большинства потоков, лучше всего заметных перед рассветом, Геминиды хорошо видны уже к полуночи. Радиант потока – точка в небе вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецов – поднимается на высоту 30° уже около 21:00 по средним северным широтам.

Около 2:00 радиант оказывается почти в зените, и именно в это время темное небо может подарить до 120–150 метеоров в час. В реальных условиях, из-за городского света или деревьев, количество будет меньше, но все равно очень высоким.

Когда радиант только на 30° высоты, можно увидеть примерно половину этого количества – в среднем один метеор в минуту.

Ближе к завершению вечерних сумерек созвездие Близнецов поднимается над горизонтом, открывая шанс увидеть редкие "землеграйзеры" (earthgrazers). Это длинные, яркие метеоры, которые скользят почти параллельно атмосфере, оставляя впечатляющие следы. Однако чем выше поднимается созвездие, тем короче становятся их траектории.

Лучшее направление для наблюдения – темный участок неба прямо над головой.

Какова скорость Геминид

Геминиды движутся медленнее и плавнее, чем большинство других метеоров. Они входят в атмосферу со скоростью 35 км/с, в то время как Персеиды – 59 км/с, Ориониды – 66 км/с, а Леониды – свыше 70 км/с.

Это связано с тем, что они входят в атмосферу несколько "сбоку". Кроме того, частицы Геминид значительно плотнее обычной кометной пыли, поэтому они горят медленнее и дольше.

В чем особенность Герминид

По календарю Международной метеорной организации (IMO), Геминиды 2025 года получили статус "лучший метеорный поток года".

Условия наблюдения близки к идеальным: Луна – тонкий серп с освещенностью 27% – взойдет только после 2:00 ночи. ZHR (теоретическое количество метеоров в темном небе с радиантом в зените) составит 120–150.

Самые высокие показатели сохраняются в течение 6–10 часов вокруг пика, поэтому наблюдать можно в течение всей ночи.

Откуда происходят Геминиды

Геминиды связаны не с кометой, как большинство потоков, а с астероидом 3200 Фаэтон. Это ядро вероятно "выгоревшей" короткопериодической кометы, которое вращается вокруг Солнца за 1,52 года и приближается к нему на очень короткие расстояния.

Поток, связанный с Фаэтоном, имеет возраст около 4700 лет. В отличие от Персеид (которые известны с 36 года н.э.), Геминиды впервые зарегистрировали только в 1862 году. С тех пор их активность постоянно растет.

OBOZ.UA писал также, что в Сатурн врезался неизвестный космический объект.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.