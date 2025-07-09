Астрономы зафиксировали таинственный объект, который мог упасть на Сатурн: что увидели ученые на снимке

Астроном-любитель Марио Рана, который наблюдал за Сатурном, увидел и зафиксировал на камеру, как что-то врезалось в газовый гигант. Это может быть первым зарегистрированным случаем падения космического объекта на Сатурн.

Видео дня

Марио Рана сделал свои снимки в минувшую субботу, 5 июля, между 09:00 и 09:15 по универсальному времени. Об этом пишет The Independent.

Фото, сделанные астрономом, свидетельствуют о слабом свечении в левой части кадра, напоминающем удар.

Но необходимо, чтобы такая вспышка была подтверждена различными наборами данных, которые должны быть получены с помощью разных телескопов. Только тогда удар астероида о Сатурн можно будет подтвердить официально.

Согласно исследованиям, в среднем на Сатурн падают крупные объекты размером более километра раз в 3125 лет. Небольшие же космические камни ударяются о поверхность газового гиганта по 7-8 штук каждый год. Однако, несмотря на эту информацию, астрономы пока не зафиксировали ни одного такого случая.

По сравнению со скалистыми планетами, на которых космические объекты после столкновения оставляют кратеры, на газовых гигантах, таких как Юпитер и Сатурн, не остается таких следов. Поскольку они имеют внешние слои, состоящие из водорода и гелия, удары астероидов или комет быстро исчезают.

Однако на новом снимке, сделанном астрономом-любителем Марио Рана, вероятно впервые можно увидеть космический объект, врезавшийся в Сатурн.

Рана участвует в проекте DeTeCt, который использует компьютерные алгоритмы для анализа снимков Юпитера и Сатурна, чтобы наконец зафиксировать непосредственный удар по планете.

Сейчас продолжается работа, чтобы подтвердить зафиксированный удар в независимом наборе данных. Ученые пытаются выяснить, была ли это вспышка ударом небольшого астероида или простым пикселем в камере. Поэтому для них очень важно получить другие видеозаписи Сатурна, сделанные в этот промежуток времени.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые предполагают, что спутник планеты Сатурн Энцелад может иметь под своей поверхностью океан из жидкой воды, в котором вероятно существование живых организмов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!