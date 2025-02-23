'Фонари-призраки' пугали людей десятилетиями: тайна жуткого явления в Южной Каролине наконец-то раскрыта

Сейсмолог Геологической службы США (USGS) Сьюзен Гаф считает, что "фонари-призраки", пугавшие десятилетиями людей в отдаленном районе Саммервиля, в штате Южная Каролина, не имеют ничего общего с паранормальными явлениями. Согласно легенде – это фонари, которые несет призрак женщины, потерявшей своего любимого, попавшего под поезд.

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В своей научной статье ученая написала, что "призрачное" сияние на самом деле может быть явлением, которое называется "огнями землетрясений". Как пишет сайт Metro, о таких огнях землетрясений сообщают по всему миру – их описывают как световые шары, серпантин и постоянное свечение, которые можно увидеть во время кратковременных внезапных сотрясений земной коры.

Такие "призрачные" сияния в этом маленьком городке фиксируют с середины 20 века, вместе с сообщениями о странных звуках: хлопанье дверей, шаги и напуганные животные и птицы.

Другие сейсмологи еще не пришли к согласию относительно того, почему эти огни вообще появляются. По мнению одного из экспертов, они являются результатом подземных газов, таких как метан или радон, вспыхивающие под действием статического электричества или движений горных пород. Ученая Гаф соглашается, и говорит, что эта теория имеет больше смысла, когда речь идет о фонарях-призраках в Саммервилле.

Она изучила первые сообщения о сияющих огнях в 1950-х и 1960-х годах и обнаружила, что они совпали с тремя землетрясениями магнитудой от 3,5 до 4,4, которые произошли всего в нескольких километрах от этого места. Теория состоит в том, что с тех пор происходили еще более мелкие землетрясения, которые невозможно распознать.

Стальные рельсы несуществующей железнодорожной линии, а также близлежащие кучи металлолома могут быть причиной возгорания подземных газов. Относительно того, почему призрачные огни наблюдаются только в темные и туманные ночи, Гаф сказала, что эти горючие газы могут быть захвачены каплями воды, прежде чем вспыхнуть. Также землетрясениями можно объяснить другие паранормальные явления, такие как дрожание автомобилей и колебания дверей и испуганных животных.

Ученая признает, что ее теория недоказана, но ее можно проверить, измерив выбросы газа из-под земли в местах, где видят "призраков".

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