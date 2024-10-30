Почему люди могут 'видеть' или 'слышать' привидений: разъяснение ученого

Люди во всем мире верят, что они могут видеть или слышать привидения. Может быть, такая история есть и у вас.

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Но научных доказательств существования духов, привидений или паранормальных явлений нет. Так что стоит за этими "встречами"? По мнению Кристофера Френча, профессора по психологии Голдсмитского университета Лондона, наблюдение за привидениями часто является искренним, но неправильным толкованием вещей, имеющих естественное объяснение, пишет Live Science.

"Просто потому, что вы не можете придумать объяснение, это не значит, что его нет", – говорит профессор.

Кристофер Френч исследует не паранормальные объяснения призрачных встреч. Эти объяснения включают галлюцинации или восприятие вещей, которых нет, ошибочные воспоминания – о несостоявшихся событиях и парейдолию – склонность видеть лицо или что-то значимое в неодушевленном объекте или случайной картине.

Человеческий мозг склонен пропускать вещи и неправильно запоминать события, и он может делать поспешные выводы, пытаясь понять неоднозначный опыт. То есть, когда человек хочет верить, что видел привидение или другое легендарное существо, он в это поверит.

Есть также некоторые заболевания, которые делают воспринятые призрачные встречи более вероятными. Одной из областей исследования для французов является расстройство под названием сонный паралич, при котором люди думают, что они полностью проснулись, но не могут двигаться, часто ощущая присутствие зла.

"Ваш ум будто проснулся, а тело нет. Есть такая интересная смесь нормального сознания в состоянии бодрствования и сознания во сне, и тогда сон проникает в сознание наяву. Результаты могут быть просто ужасающими", – объясняет Френч.

Ученый отметил, что если кто-то получает сонный паралич, не имея никаких предварительных знаний о расстройстве, то для этого человека не иррационально предполагать, что он имел сверхъестественный опыт. Однако даже во время сонного паралича, когда люди зависят от своих снов, присутствие, с которым люди сталкиваются, часто темная фигура в углу комнаты.

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