'Это был самый сложный выход в открытый космос!' Астронавты NASA выполнили трудную задачу и установили рекорд за пределами МКС

Астронавтам NASA 62-летнему Барри Уилмору и 59-летней Суните Уильямс, которые совершили совместный выход в открытый космос (EVA), длившийся 5 часов и 26 минут, удалось удалить неисправный блок радиосвязи за пределами Международной космической станции (МКС). Предыдущие две попытки выполнить эту непростую задачу были неудачными.

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Для Суни это было особенное путешествие, ведь она установила новый рекорд EVA. Уильямс стала самой опытной женщиной в открытом космосе, проведя более 62 часов вне лаборатории в течение девяти миссий, пишет CBSNews.

Непростая задача

В открытом космосе Сунита Уильямс и Барри "Бутч" Уилмор должны были удалить неисправную антенну S-диапазона, установленную на внешней платформе хранения. Две предыдущие попытки извлечь этот блок были неудачными, поэтому перед астронавтами-ветеранами стояла непростая задача.

"Мы не были первой и даже не второй командой, пытавшейся это сделать. Но благодаря совместной большой работе мы смогли выполнить эту задачу", – сказала Уильямс.

"Это, пожалуй, был самый сложный выход в открытый космос среди астронавтов МКС. Мы с Суни хорошо попотели. Фантастическая работа, разработка нескольких планов и это сработало", – добавил Уилмор.

После извлечения антенны Барри также собрал мазки из соседних вентиляционных отверстий, чтобы помочь исследователям определить, удалось ли любой микробной жизни изнутри станции выйти наружу и выжить в космической среде.

По данным NASA, это был 274-й выход в космос в поддержку сбора, обслуживания и модернизации Международной космической станции с 1998 года.

Новый рекорд

По словам экспертов, Суни Уильямс провела 62 часа 6 минут за пределами станции за девять миссий. Во время последнего EVA она побила рекорд по наибольшему количеству времени, проведенному женщиной в вакууме космоса. Предыдущей рекордсменкой с 60 часами и 21 минутой была астронавтка NASA Пегги Витсон, пишет Space.com.

В общем, Суни Уильямс занимает четвертое место в мировом списке всех выходцев в открытый космос по времени, проведенному в EVA.

А ее коллега Барри Уилмор насчитал 31 час 2 минуты времени выхода в космос во время пяти своих экскурсий.

Совместной прогулкой в открытый космос Сунита Уильямс и Барри "Бутч" Уилмор отметили свой 239-й день на орбите, несмотря на то, что их миссия должна была длиться всего 8 дней.

Напомним, что астронавты-ветераны приземлились на МКС 6 июня 2024 года и должны были там пробыть несколько дней. Однако по причине неисправности космический корабль Boeing Starliner не смог вовремя доставить их на Землю и они застряли в космосе.

Возвращение домой Уильямс и Уилмора было запланировано на февраль 2025 года. Однако NASA заявило, что перенесло завершение миссии весной.

OBOZ.UA ранее писал, что астронавтка Суни Уильямс рассказала об ощущениях после 8 месяцев пребывания в космосе.

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