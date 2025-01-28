'Пытаюсь вспомнить, как это – ходить': астронавтка Суни Уильямс рассказала об ощущениях после 8 месяцев пребывания в космосе

Застрявшая в космосе 59-летняя Сунита Уильямс поделилась новыми подробностями своего 8-месячного пребывания на Международной космической станции (МКС). Астронавтка NASA призналась, что пытается "вспомнить, как это – ходить", ведь сейчас все время находится в невесомости.

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Отвечая на вопросы, которые ей адресовали ученики средней школы Нидхэм, которую она окончила в 1983 году, Уильямс сказала, что была в шоке, когда узнала, что вместо запланированных 8 дней, ей придется быть в космосе столько месяцев. Астронавтка отметила, что столь длительное внеземное путешествие изменило и ее отношения с семьей, пишет CBSNews.

Один ученик спросил Суниту Уильямс, что такое микрогравитация в космосе, и она ответила, что это такое ощущение, будто она плавает или летает.

"Я здесь довольно долго, пытаюсь вспомнить, как это ходить. Я не хожу. Я не сижу. Я не ложусь. Вам это не нужно в космосе. Вы можете просто закрыть глаза и плавать там, где вы сейчас", – сказала астронавтка NASA.

Уильямс также отметила, что они с астронавтом Барри Уилмором предполагали, что их путешествие может длиться дольше восьми дней, поскольку это был первый раз, когда они летели на Boeing Starliner, но не ожидали, что оно продлится так долго.

"На самом деле это был небольшой шок. Честно говоря, мы знали, что это будет, пожалуй, месяц или около того. Но пребывание оказалось более длительным", – объяснила Уильямс.

Однако астронавтка отметила, что ей весело в космосе, и она рада, что может поделиться этим опытом со всеми на Земле. Однако она подчеркнула, что это изменило ее отношения с семьей.

"Моя мать за это время стала старше, поэтому я стараюсь как можно чаще поддерживать связь с ней и родными. Это несколько иные отношения, чем мы потенциально планировали на последние несколько месяцев", – отметила Сунита.

Напомним, что Барри Уилмор и Сунита Уильямс приземлилась на МКС 6 июня 2024 года и их миссия должна была длиться всего восемь дней. Однако по причине неисправности космический корабль Boeing Starliner не смог вовремя доставить их на Землю и астронавты застряли в космосе вот уже на 8 месяцев.

Их возвращение домой было запланировано на февраль 2025 года. Однако NASA заявило, что переносит завершение миссии весной.

Ранее OBOZ.UA писал, что застрявшие в космосе американские астронавты обратились в NASA.

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