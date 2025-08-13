Есть ли у рыб языки: ученые решили дилемму

Рыбы – молчаливые создания. Это значит, что наличие языка им не очень нужно. Впрочем, анатомия этих существ значительно интереснее.

Видео дня

Как пишет издание IFL Scinece, однозначно ответить на вопрос, бывают ли у рыб языки, сложно. Большинство описывает язык, как мышечный орган, расположенный во рту и прикрепленный к задней его части. Он способен двигаться самостоятельно. Людям это позволяет формировать сложную речь, а у других млекопитающих язык участвует в процессе еды.

Согласно этому описанию, языка у рыб нет. Однако у них есть орган, очень похожий на него как по форме, так и по функциям. Он называется базигиал. Это костная пластина, расположенная на дне ротовой полости, которая кое в чем напоминает язык, но лишена такой подвижности. Эта пластина является костью, а не мышцей, она лишена вкусовых рецепторов и очень малоподвижна.

Считается, что эта структура развилась для защиты брюшной аорты – большого кровеносного сосуда, идущего от сердца, который расположен в опасной близости от рта рыбы. Без этого жесткого защитного органа аорта была бы уязвима для ударов живой добычи, которая попадает в пасть к хищнику.

Впрочем, есть у базигиала и кое-что схожее с языком млекопитающих. Базигиальная кость также выполняет функцию во время еды. Рыбы используют этот костный придаток для перемещения пищи из ротовой полости в глотку. Хотя и здесь есть различия с языком. Млекопитающие также используют его для перемещения пищи в ротовой полости для пережевывания. Когда рыбы пережевывают свою пищу, в частности акулы и другие крупные виды, они задействуют мышцы передней половины тела – аналог мышц плечевого пояса – чтобы направить пищу к пищеводу.

Размер и форма базигиальной кости различаются у разных видов рыб, а некоторые даже имеют серьезное усовершенствование этого органа – зубы. Например у окунеобразной рыбы Archosargus probatocephalus прямо к базигиальной кости прикреплены зубные ряды, идеально подходящие для пережевывания крабов и устриц. Один из видов серебрянок даже называется Glossanodon, что переводится как "языкозуб".

Функция "языка" у рыб также отличается у разных видов. Например, брызгуны используют свой базигиал как часть механизма "водяного пистолета". Они с его помощью выбрасывают струю воды, которой сбивают насекомых, сидящих на ветках низко над водой. Миноги же, наоборот, могут выдвигать свои усеянные зубами языки и использовать их для откусывания мяса добычи.

Также базигиалы рыб не имеют вкусовых рецепторов, что тоже отдаляет их от функционала языка. Из-за того, что рыбы постоянно находятся в воде и все время остаются в мокром состоянии, вкусовые рецепторы у них вынесены на внешние части тела – губы, плавники и даже на кожу. Так сомы способны улавливать вкус всем телом, а некоторые виды этих рыб могут иметь до 680 тысяч вкусовых рецепторов.

Есть у базигиалов и слабое место. Этот придаток является лакомым куском для паразитических изоподов, в частности, представителей рода Ceratothoa. Они прикрепляются к основанию этого органа рыбы, перекрывают ему кровоснабжение и в конце концов вызывают его атрофию, после чего паразит обустраивает свое жилище, полностью заменяя утраченный орган. Некоторые пьют кровь рыбы, другие питаются слизью. Впрочем, эти паразиты не едят то же, что рыба-хозяин, поэтому, похоже, и не убивают ее.

Итак, есть ли у рыб язык? Строгий ответ – нет. Зато они имеют во рту костный орган, которым могут кромсать добычу и проталкивать ее в пищевод. А вкус рыбы чувствуют всем телом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему улыбка собаки, когда она показывает вам язык, может быть тревожным знаком.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.