Почему собаки улыбаются: ученые удивили объяснением

Каждый хозяин собаки знает, что это замечательное и умное животное умеет по-настоящему улыбаться. Но правильно ли мы считываем собачью улыбку?

Иногда это действительно проявление положительных эмоций, например, когда вы гладите животное или говорите ему что-то приятное. Однако, как пишет Mail Online, ветеринары предупреждают, что в некоторых ситуациях выражение собачьей морды, похожее на улыбку, является плохим знаком.

То, что выглядит как проявление счастья, на самом деле может быть симптомом теплового удара у собаки. А это состояние они переносят крайне плохо. Поэтому обратите внимание на то, как в целом ведет себя ваш пес, когда вы видите улыбку на его морде. Если он часто и глубоко дышит и держит рот открытым, когда на улице стоит жара, это скорее причина для беспокойства, чем для красивых фото. Такое поведение может означать, что четверолапый изо всех сил пытается себя охладить.

"Легко принять тяжело дышащую собаку за улыбающуюся, но тяжелое дыхание — один из первых признаков теплового удара, который может быть смертельным, если его не лечить быстро", — сказала Виктория Генри, старший ветеринарный врач организации Dogs Trust. Она порекомендовала владельцам собак проявлять особую осторожность и ознакомиться с тем, как проявляется у животного состояние, когда ему слишком жарко. Как только вы увидите соответствующие проявления, попробуйте помочь питомцу охладиться.

"Некоторые собаки не очень хорошо контролируют себя и могут продолжать бегать и играть, даже если им жарко и они устали, что увеличивает риск теплового удара", — добавила Генри. Она предупредила, что если вы заметите признаки теплового удара у своей собаки, вам следует немедленно принять меры для ее охлаждения и сразу же обратиться к ветеринару.

Симптомы перегрева у собак включают учащенное дыхание, обильное слюнотечение, вялость, сонливость или нарушение координации, рвоту, диарею, а в сложных случаях даже обморок. Тепловой удар может поразить любую породу собак, но определенные породы больше подвержены развитию такого состояния. Особенно уязвимы собаки с плоской мордой, такие как английские бульдоги, мопсы и французские бульдоги. Пожилые собаки, собаки с избыточным весом и собаки с имеющимися заболеваниями также нуждаются в жару в повышенном внимании владельцев.

Если вы заподозрили, что вашему псу жарко, немедленно принимайте меры:

прекратите прогулку и не играйте с животным в игры;

зайдите в затененное прохладное место;

молодых и здоровых собак можно погрузить в прохладную воду, но нужно держать их голову над поверхностью – температура воды должна быть ниже температуры тела собаки;

если погрузить полностью животное не получается, непрерывно обливайте его водой;

собак пожилого возраста или имеющих проблемы со здоровьем можно только поливать водой комнатной температуры, избегая попадания на морду;

старых и нездоровых животных важно поместить в кондиционированное помещение, под вентилятор или положить на сквозняке.

Важное предупреждение: класть на мокрое полотенце перегревшуюся собаку нельзя. Полотенце быстро нагреется от тела животного и будет не охлаждать его, а отдавать ему тепло.

Если ваша собака потеряла сознание или ей трудно дышать, рекомендуется немедленно обратиться к ближайшему ветеринару. И, конечно, ни в коем случае не оставляйте животное одно в закрытом авто, даже если уходите всего на несколько минут. Даже очень короткое время в раскаленной машине может стать для животного фатальным.

И не забудьте провести 5-секундный тест перед тем, как выходить с животным гулять в жаркий день. Просто положите тыльную сторону ладони на асфальт на пять секунд. Если вам печет руку, значит и лапы собаки тоже будут страдать. А в очень жаркие дни ожоги на собачьей коже могут возникнуть менее чем за минуту. Волдыри и трещины, которые возникают при этом, являются воротами для инфекций и требуют ветеринарного лечения. Чтобы избежать таких проблем, гуляйте с собакой рано утром или вечером после захода солнца. И ни в коем случае не выпускайте животное из дома между 11:00 и 15:00, когда солнце особенно активно.

