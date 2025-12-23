Два возрастных скачка: когда наше тело стареет быстрее

Человеческий организм стареет не равномерно, а в виде резких скачков, которые исследователи лишь недавно смогли зафиксировать. Ученые из Стэнфорда обнаружили два ключевых возрастных периода, когда процессы старения ускоряются особенно заметно – в 44 и 60 лет.

Именно эти моменты сопровождаются существенными изменениями в работе сердца, метаболизме, коже и мышцах. Понимание этих возрастных "скачков" может помочь в профилактике болезней и поддержании здоровья на каждом этапе жизни, пишет sciencealert.com.

Когда именно запускается быстрое старение?

Генетик Майкл Снайдер объяснил, что изменения в теле не являются постепенными: "Мы не просто постепенно меняемся со временем; происходят действительно драматические изменения. Оказывается, что середина 40-х годов – это время драматических изменений, как и начало 60-х", – отметил он.

Чтобы выявить закономерности, ученые несколько лет наблюдали за 108 взрослыми добровольцами. Они проанализировали более 135 тысяч биомолекулярных показателей – от РНК и белков до характеристик микробиома. Всего было получено более 246 миллиардов данных, которые позволили точно определить моменты резкого ускорения старения.

Что происходит с организмом в 44 года?

Первый "скачок" приходится на середину четвертого десятка жизни. В это время заметно меняется поведение молекул, связанных с переработкой липидов, алкоголя и кофеина, а также с функционированием сердца, мышечной ткани и кожи.

Хотя у женщин этот период часто совпадает с менопаузой, ученые отмечают: изменения происходят у обоих полов. Метаболомист Сяотао Шэнь подчеркнул: "Хотя менопауза может способствовать изменениям, наблюдаемым у женщин, вероятно, существуют другие, более значимые факторы, влияющие на эти изменения как у мужчин, так и у женщин".

После 60 лет организм снова резко меняется

Второй интенсивный этап старения наступает примерно в 60-летнем возрасте. Тогда прежде всего меняется работа систем, ответственных за метаболизм углеводов, состояние почек, иммунитет, кожу и сердечно-сосудистую систему.

Ученые отмечают, что именно после этого возраста риски развития болезней сердца и нейродегенеративных расстройств резко возрастают, а не накапливаются постепенно. Это прямо коррелирует с выявленными изменениями в биомолекулярных процессах.

Майкл Снайдер считает, что определение точных моментов ускорения старения может стать ключом к адресной профилактике: коррекции пищевого режима, физической активности и прохождения необходимых обследований именно в критические периоды жизни.

Исследовательская группа добавляет, что хотя выборка была небольшой, полученные данные открывают новые перспективы для изучения молекулярного возраста человека. Дальнейшие работы должны установить, какие механизмы запускают эти скачки и как можно повлиять на их замедление.

