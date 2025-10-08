Дракониды над Украиной: когда можно увидеть один из самых красивых звездопадов осени

На этой неделе украинцы будут иметь уникальную возможность наблюдать за Драконидами – ежегодным метеорным дождем. Этот один из самых красивых осенних звездопадов, который можно увидеть невооруженным глазом.

Видео дня

Самым активным это небесное шоу будет в начале октября. Об этом пишет ВВС.

Когда пик звездопада Дракониды 2025

Метеорный поток Дракониды будет наиболее активным с 6 по 10 октября. А пик звездопада придется на вечер 8 октября и ночь на 9 октября.

Именно в этот период количество видимых метеоров может достигать до 10 в час, хотя иногда поток бывает значительно мощнее.

Дракониды – один из немногих звездопадов, который лучше всего видно в вечерние часы, сразу после захода Солнца, когда созвездие Дракона расположено высоко над горизонтом.

Что такое Дракониды

Дракониды – это ежегодный метеорный поток, который образуется, когда Земля проходит сквозь остатки пыли и мелких частиц, оставшихся после кометы Джакобини–Циннера.

Когда эти частицы попадают в атмосферу Земли, они сгорают, образуя яркие вспышки, которые мы воспринимаем, как "падающие звезды". Название поток получил от созвездия Дракона, потому что визуально именно оттуда якобы вылетают метеоры.

Где и как наблюдать звездопад Дракониды

Чтобы увидеть звездопад Дракониды, не нужно иметь телескоп или какое-то другое спецоборудование. Все, что понадобится – это чистое небо и темное место как можно дальше от городских фонарей. Важно выбрать участок, где нет искусственного освещения.

Лучшее время для наблюдения за Драконидами – вечер 8 октября или ночь на 9 октября. Именно в это время поток достигает своего максимума.

В среду, 8 октября, после 20:00 созвездие Дракона поднимется выше над горизонтом, и с этого момента шансы увидеть "падающие звезды" значительно возрастут.

Хотя метеоры могут появляться в любой части неба, лучше всего присматриваться к северной и ориентироваться на созвездие Дракона – оно расположено между Большой и Малой Медведицами.

Дракониды обычно проявляют умеренную активность. Однако по данным экспертов по астрономии, в 1933 и 1946 годах наблюдатели за звездами видели тысячи метеоров в час, а в 2011 году — сотни.

Однако нынешний метеорный поток приходится на полную Луну и ее яркость может осложнить наблюдение за Драконидами.

Как сообщал OBOZ.UA, над Украиной сняли уникальное видео пролета метеора из потока Дневных Ариетид. Кадры были сделаны утром 7 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!