NASA обнаружила на Марсе необычный валун, который может пролить свет на прошлое планеты. Фото

В кратере Джезеро на Марсе марсоход NASA Perseverance увидел необыкновенно светлый камень. Раньше такого на Красной Планете ученые не встречали. По словам исследователей проекта, странный валун может намекать на новые подробности древнего прошлого Марса.

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Скала, названная "Atoko Point" в честь такой же светлой детали Большого каньона, отчетливо выделяется среди всех более темных валунов, усеянных поисковой зоной у горы Вашберн в кратере. Ученые впервые увидели камень как часть мозаики из 18 изображений, сделанную 27 мая, пишет Live Science.

По оценкам Atoko Point имеет 45 сантиметров в ширину и 35 сантиметров в высоту. Используя приборы камеры марсохода, SuperCam и Mastcam-Z, ученые подтвердили, что камень состоит из пироксена и полевого шпата. Команда предположила, что бледный камень, возможно, был перенесен из другой части планеты через древнюю реку или образован под землей телом магмы, прежде чем окончательно показаться из-за эрозии.

"Разнообразие текстур и композиций на горе Вашберн стало увлекательным открытием для команды, поскольку эти скалы представляют собой мешок геологических подарков, принесенных с края кратера и, возможно, за его пределы", – прокомментировал в заявлении Jet Propulsion Laboratory NASA находку Брэд Гарчински, соавтор и руководитель текущей научной кампании.

Исследователи добавили, что хотя Atoko является первым в своем роде, замеченным на Марсе, он почти наверняка не будет последним, поскольку Perseverance продолжает свою миссию до края кратера Джезеро.

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