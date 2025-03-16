Что известно о тараканах-киборгах и как они могут спасти жизнь. Фото

Ученые превращают тараканов в киборгов, наделив их суперспособностями навигации. Эксперты уверены, что эти насекомые могут стать спасателями будущего.

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Известно, что тараканы чрезвычайно выносливы и могут проникнуть в самые отдаленные щели. Ученые Японии, Индонезии и Австралии решили, что суперспособности этих насекомых делают их идеальными агентами для наблюдения и поисково-спасательных операций, пишет ScienceAlert.

Концепция научной разработки предполагает сочетание органической анатомии таракана, точно настроенной за миллионы лет эволюции для навигации, и программы, направленной на целевое назначение по выбору человека несколькими электронными толчками из высокотехнологичного рюкзака, говорят ученые.

"Создание функционального робота в небольших масштабах является сложной задачей. Поэтому мы хотели обойти это препятствие", – сказал инженер-механик из Университета Дипонегоро Мохаммад Арианто.

"Просто прикрепляя электронные устройства к насекомым, мы можем избежать мельчайших деталей робототехники и сосредоточиться на достижении наших целей", – пояснил он.

Ученые надеются создать армию поисково-спасательных рабочих-тараканов, пишет CNN.

"Мы видим будущее, где после землетрясения или бомбардировки, спасатели не смогут безопасно добраться до места катастрофы, однако будут иметь возможность отправить кучу жуков-киборгов для разведки, чтобы быстро и эффективно перемещаться в зоне бедствия", – рассказал студент Университета Квинсленда Лаклан Фицджераль.

Тараканы будут находить и сообщая о местонахождении выживших и доставляя им спасительное лекарство до того, как туда прибудут люди-спасатели, говорят ученые.

Лаборатория биоробототехники, где работает Фицджеральд, устанавливает контрольные рюкзаки на гигантских тараканов, которые могут вырастать до восьми сантиметров в длину, и темных жуков.

"Я считаю, что насекомые-киборги могут достигать целей с меньшими усилиями и мощностью, чем чисто механические роботы", – отметил инженер по мокрой робототехнике Кейсуке Морисима из Университета Осаки.

"Наша автономная биогибридная навигационная система преодолевает проблемы, с которыми традиционно сталкиваются роботы, например восстановление после падения", – добавил ученый.

Но сначала исследователи должны освоить способность управлять движениями насекомых, что может занять некоторое время. И хотя эта программа сейчас может показаться футуристической, через несколько десятилетий насекомые-киборги смогут спасать жизнь, убеждены ученые.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые создали дроны-насекомые, которые могут летать в 100 раз дольше предыдущих поколений.

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