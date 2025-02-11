Прорыв в робототехнике: ученые создали дроны-насекомые, которые могут летать в 100 раз дольше предыдущих поколений

Ученые Массачусетского технологического института разрабатывают роботизированных насекомых-дронов, которые могут летать в 100 раз дольше предыдущих прототипов. Эксперты называют это прорывом в робототехнике.

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Металлические насекомые смогут роиться из механических ульев и опылять в быстром темпе, обеспечивая беспрецедентный уровень выращивания фруктов и овощей. Новая технология может значительно увеличить урожайность без ущерба окружающей среде, пишет LiveScience.

Идея использования механизированных насекомых не нова, но проблема предыдущих поколений мини-роботов заключалась в том, что у них не было выносливости, скорости и универсальности в воздухе по сравнению с пчелами и другими настоящими насекомыми, говорят специалисты.

По словам ученых, новые конструкции могут летать в 100 раз дольше предыдущих версий, но при этом они легче и содержат достаточно аккумуляторов. Разработчики также добавили, что точность и ловкость роботов улучшились, а нагрузка на сгибы их крыльев снизилась.

Команда ученых также создала сложные сигналы, соединяющие крылья с устройствами в конструкции, копируя "мышцы". Эти сигналы, которые называются передачами, требовали определенных корректировок размера крыльев, но в целом они могли уменьшить напряжение, препятствующее выносливости предыдущих версий.

Один из ведущих разработчиков, доцент кафедры робототехники Массачусетского технологического института Кевин Чен подчеркнул, что конструкция робота-насекомого еще не окончательная и они с коллегами еще будут работать, чтобы улучшить дизайн.

К примеру, крылья контролируются очень сложным набором мышц. Эксперты хотят интегрировать этот уровень тонкой настройки в будущем вместе с интеграцией датчиков, аккумуляторов и даже вычислительных возможностей в этот бот в течение следующих пяти лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что инженеры создали робота-птицу, прыгающую в воздух, чтобы взлететь.

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