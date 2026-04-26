Что будет, когда Солнце начнет умирать: ученые дали прогноз

Группа астрономов обнаружила новые ключи к пониманию будущего Солнечной системы. Изучая "окаменелые" магнитные поля на давно погибших звездах, ученые смогли детально описать процесс трансформации Солнца из желтого карлика в красного гиганта, а затем – в тлеющий белый карлик.

Исследователи из Института науки и технологий Австрии (ISTA) связали теоретические модели с наблюдениями за звездами на разных стадиях эволюции. Об этом говорится аналитическом материале на портале SPACE.

Магнитные "окаменелости" в недрах звезд

Ученые выяснили, что магнитные поля, формирующиеся на ранних этапах жизни звезды, никуда не исчезают. Они сохраняются глубоко внутри на протяжении миллиардов лет и проявляются на поверхности уже в самом конце жизненного пути на стадии белого карлика. С помощью методов астеросейсмологии физики смогли заглянуть внутрь красных гигантов и подтвердить, что их ядра сильно намагничены.

Стадия красного гиганта: гибель внутренних планет

Примерно через 5 миллиардов лет у Солнца закончится водородное топливо в ядре. Это приведет к прекращению термоядерного синтеза и нарушению баланса сил: гравитация начнет сжимать ядро, а внешние слои, наоборот, раздуются в сто раз или даже больше.

В этой фазе Солнце станет красным гигантом. Оно расширится настолько, что, скорее всего, поглотит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю. Этот период продлится около миллиарда лет, прежде чем внешняя оболочка остынет и рассеется в космосе, образовав планетарную туманность.

Белый карлик: финальная точка

После того как внешние слои улетят в пространство, останется лишь обнаженное сверхплотное ядро – белый карлик. Именно здесь магнитные поля, которые раньше были скрыты в глубине, выходят на поверхность.

Ученые обнаружили, что форма магнитного поля у таких звезд напоминает сегментированную структуру поверхности баскетбольного мяча.

"Поскольку белый карлик – это обнаженное ядро красного гиганта, сбросившего оболочку, мы фактически изучаем один и тот же регион в разные эпохи", – объясняет руководитель команды Лукас Эйнрамхоф.

Может ли Солнце прожить дольше

Интересным выводом исследования стало предположение о продолжительности жизни звезд. Ученые допускают, что если магнитные поля в ядре Солнца достаточно сильны, они могли бы помочь "подтягивать" водород из внешних слоев ближе к центру, тем самым продлевая срок службы нашего светила.

Однако на данный момент внутренняя часть Солнца остается загадкой. Эйнрамхоф признает, что человечество до сих пор не знает, намагничено ли ядро Солнца. Если окажется, что Солнце обладает сильным магнитным ядром, это заставит ученых пересмотреть все существующие модели звездной эволюции.

