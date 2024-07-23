Чрезвычайно редкая черная дыра обнаружена в центре нашей Галактики

Используя данные Очень Большого Телескопа (VLT) ESO и других телескопов, астрономы обнаружили новую редкую черную дыру средней массы в IRS 13, популяции пылевых звездных объектов в ядерном звездном скоплении нашей Галактики Млечный путь. Это один из самых редких типов черных дыр, который был найден невероятно близко к Стрельцу А*.

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Эта новая черная дыра относится к промежуточному классу масс, то есть она недостаточно легка, чтобы образоваться из звезды, которая становится сверхновой. Но она также недостаточно тяжела, чтобы быть классифицированной как сверхмассивная. Однако существует всего несколько черных дыр с промежуточной массой от 100 до 100 000 солнечных масс, пишет IflScience.

Открытие происходит из звездного скопления IRS. Это скопление горячих массивных звезд с особым объектом в центре. Сначала считалось, что центральный объект является массивной звездой, но благодаря наблюдениям с высоким разрешением ученые смогли установить, что это совсем не звезда. Эта редкая находка бросает вызов нашему пониманию образования черных дыр и предлагает новый взгляд на эволюцию галактик.

Звездное скопление IRS 13 расположено на расстоянии 0,1 светового года от центра нашей Галактики. С одной стороны, IRS 13, похоже, взаимодействует со Стрельцем A*, черной дырой массой 4 миллиона солнечных масс в центре нашей Галактики Млечный Путь, что приводит к упорядоченного движения звезд", – говорит доктор Флориан Пейскер из Университета Кельна.

Используя данные VLT, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) и рентгеновского телескопа NASA Chandra, астрономы нашли веские доказательства дискообразной структуры в IRS 13, пишет SkiNews.

"Наблюдения за разной длиной волн теперь показывают, что причиной компактной формы IRS 13 может быть черная дыра средней массы, расположенная в центре звездного скопления. Мы смогли наблюдать характерное рентгеновское излучение и ионизированный газ, вращающийся со скоростью несколько 100 км/с в диске вокруг предполагаемого расположения черной дыры средней массы. Другим свидетельством наличия черной дыры средней массы является чрезвычайно высокая плотность звездного скопления, которая выше, чем у любого другого известного звездного скопления в нашем Млечном Пути. Стрелец A*", – говорится в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal.

Чтобы подтвердить наличие черной дыры средней массы и узнать больше о скоплениях, потребуются дальнейшие наблюдения. Наблюдения с JWST и будущего Очень большого телескопа, безусловно, помогут в этом.

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