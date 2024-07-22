'Этого там не должно быть!' Марсоход NASA сделал потрясающее открытие

Марсоход NASA Curiosity нашел на Марсе кристаллы редкой чистой серы. Открытие было неожиданным, ведь космический аппарат случайно раздавил своими шинами камень, где обнаружил этот химический элемент.

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Ученые отмечают, что чистые желтые кристаллы никогда раньше не были замечены на Красной планете. Потому это очень важная находка, пишет LiveScience.

По информации NASA, марсоход исследовал Гедиз Валлис – канал, высеченный в крутых склонах горы Шарп в сердце кратера Гейл. И случайно наехал на небольшой камень, расколов его. Когда камеры марсохода сфокусировались на том, о чем споткнулся робот, ученые заметили необычные желтые кристаллы, сверкавшие среди недавно открытых "внутренностей" скалы.

Кристаллы в треснувшей скале были слишком мелкими и деликатными, чтобы марсоход мог собрать и исследовать их должным образом. Тогда робот просверлил соседний камень, где тоже нашел кристаллы из чистой серы.

Ученые сообщают, что серу обнаруживали на Марсе и раньше, но только в сочетании с другими элементами в соединениях, известных как сульфаты. До этого времени чистая сера, также известная как элементарная сера, никогда не была найдена на Красной планете. Ученые подозревали, что элементарная сера может быть где-то на Марсе, но были удивлены, обнаружив ее в поверхностных камнях.

"Этого там не должно быть, поэтому теперь мы должны это объяснить. Открытие удивительных и неожиданных вещей делает исследование планет очень увлекательным", – заявил научный сотрудник проекта марсохода Curiosity из Лаборатории реактивного движения NASA Ашвин Васавада.

Марсоход не подтвердил наличие желтых кристаллов в других породах. Однако ученые уверены, что соседние породы также содержат серу, что делает территорию интересной для будущих исследований.

"Найти поле камней из чистой серы – это все равно, что найти оазис в пустыне", – добавил Васавада.

По данным NASA, марсоход Curiosity, приземлившийся в этом регионе в 2012 году, нашел несколько других интересных скал в долине Гедиз и вокруг нее. В феврале космический аппарат сделал фотографии "волн", вырезанных на дне древнего озера марсианской водой миллионы лет назад. А в мае робот-путешественник нашел камни, содержащие оксид марганца, являющийся лучшим доказательством того, что на Красной планете когда-то была богатая кислородом атмосфера, похожая на земную.

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