Чем старше человек – тем выше риск. Ученые раскрыли связь между возрастом отца и здоровьем ребенка

Зрелое родительство становится все более популярным. Однако ученые еще раз говорят о том, что это имеет свои последствия, и риски не только для беременности в старшем возрасте женщины.

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Новое исследование показывает, что если будущий отец уже в возрасте 50 лет и старше, это может повлиять на здоровье ребенка. Причины такой тенденции непонятны, но уролог Стэнфордского университета Альберт Ха и его коллеги отмечают, что это часто связывают с уменьшенной обеспокоенностью мужских "биологических часов" и желанием образовательной и финансовой стабильности к созданию семьи, пишет Science Alert.

"Предыдущие исследования также подчеркивали влияние эволюции гендерных норм, способствующих активному участию родителей, одновременно отмечая традиционные роли, такие как мужчина "кормилец", – говорят ученые.

В мире, где основное внимание уделяется матери, исследователи озабочены тем, что общественность не проинформирована об этих рисках, связанных с преклонным возрастом отца.

Исследование 2018 года выявило много рисков зрелого родительства, используя данные с 2007 по 2016 год относительно более чем 40 миллионов новорожденных в США. Данные показали, что младенцы, рожденные родителями старше 35 лет, имеют более высокий риск неблагоприятных последствий, таких как низкий вес при рождении, судороги и проблемы с дыханием сразу после рождения.

И чем старше был отец, тем больше риск – для мужчины в возрасте 45 лет и старше его ребенок имел на 14 процентов больше шансов родиться преждевременно, а для мужчины в возрасте 50 лет и старше его ребенок рисковал на 28 процентов быть госпитализирован в отделение интенсивной терапии новорожденных.

Ученые проанализировали более 46 миллионов детей, зарегистрированных в США с 2011 по 2022 год. Их исследование подчеркивает, что доля американских семей, страдающих этими рисками, растет, поскольку все больше мужчин выбирают отцовство в зрелом возрасте.

Исследования также связывают старший возраст отца со снижением качества спермы, то есть маленькие извилистые пакеты генов, составляющие половину ДНК ребенка, чаще рискуют пострадать от фрагментации ДНК, аномального количества хромосом, новых мутаций и эпигенетических изменений.

"В общем, накопление изменений у пожилых мужчин может увеличить риск таких состояний как аутизм, рак у детей, ахондроплазия и шизофрения. А еще вероятность повысить риск перинатальных осложнений", – объясняют авторы в исследовании.

Не были выявлены значительные различия в соотношении полов младенцев в зависимости от возраста отца, за исключением родителей в возрасте 70 лет и старше, которые с большей вероятностью имеют ребенка женского пола.

В конце концов, исследование подчеркивает необходимость лучшего осознания рисков зрелого отцовства и дальнейшего исследования факторов, вызвавших это общественное изменение.

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