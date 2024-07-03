Большинство людей – правшие, но левоглазые. Неожиданные результаты исследования

Ученые доказали, что около 90% жителей Земли являются правшами, то есть у них лучше развита правая часть тела. Однако свежие исследования показывают, что независимо от того, кто вы – "левый, правый или двусторонний", мы лучше воспринимаем действительность через левое поле зрения.

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То есть значительная часть населения быстрее и точнее распознает личности и эмоции, когда они попадают в левое поле зрения, чем в правое. Даже у животных один глаз видит прицельнее другого, пишет Sciencealert.

Исследования показывают, что животные с более прицельным зрением, как правило, выполняют задачи, связанные с выживанием в лабораторных экспериментах. Это свидетельствует о лучшем уровне выживаемости в дикой природе.

Но, конечно, наибольшее преимущество имеют животные, которые смотрят одним глазом на землю (чтобы найти пищу), а другим – на небо (чтобы предотвращать угрозы). Такое преимущество "разделенного мозга" в животном мире важно для многозадачности.

Каждый человек должен иметь 50 на 50 шансов быть склоненным влево или вправо. Однако во всем животном мире большинство особей вида ориентируются в одном направлении. Это свидетельствует о том, что выравнивание пристрастий с другими в вашей группе может иметь социальное преимущество. Например, животные, выравнивающиеся с популяцией во время кооперативного поведения (косяки, стаи), уменьшают возможность быть подобранными хищником. А те, кто отворачивается от стаи, становятся явными мишенями.

Ученые из университетов Сассекса, Оксфорда, Вестминстера, Лондона (Сити, Биркбек) и Кента проверили человеческие поведенческие предубеждения. Исследовали связь между силой пристрастности рук и результативностью. В исследовании приняли участие более 1600 человек всех возрастов и этнической принадлежности.

Ученые отмечают, что люди не всегда используют свою желанную руку: некоторые люди имеют легкую, умеренную или сильную руку.

Также не все знают, есть ли у них смещение поля зрения. Поэтому ученые оценивали выражения лиц участников опыта.

Интересно, что люди с легким или умеренным уклоном руки разместили больше цвета правильно, чем люди с сильным или слабым уклоном. Эти результаты свидетельствуют о том, что у людей крайности могут ограничивать нашу гибкость продуктивности, в отличие от диких животных.

Подавляющее большинство участников исследования также имели стандартное предупреждение, то есть праворукость для выполнения двигательных задач и уклон левого поля зрения для обработки лица.

Ученые подчеркнули, что большую часть эволюционной истории люди делят с животными. Итак, людям нужно изучать себя в контексте более широкого животного мира, если мы хотим действительно понять наш современный мозг и поведение.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые вырастили в лаборатории "минимизки" и, возможно, подтвердили ключевую теорию об аутизме.

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