Астрономы увидели черную дыру, которая 'убила' молодую галактику размером с Млечный путь

С помощью космического телескопа Джеймса Вебба (JWST) астрономы наблюдали за сверхмассивной черной дырой в ранней Вселенной, убивающей свою галактику, истощая ее ресурсы. Эта "галактическая смерть от голода" произошла мгновенно из-за газовых ветров, которые дуют со скоростью более 3,5 миллионов километров в час.

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Ученые зафиксировали это явление в галактике, похожей по размеру на Млечный Путь. Новое открытие показывает, что черная дыра активно препятствует образованию звезд, пишет SciTechDaily.

Наблюдение за "мертвой" галактикой

Международная группа экспертов, возглавленная Кембриджским университетом, использовала космический телескоп Джеймса Уэбба для наблюдения за галактикой в ранней Вселенной, образованной примерно через два миллиарда лет после Большого взрыва.

Как и большинство крупных галактик, в ее центре есть сверхмассивная черная дыра. Однако, по словам ученых, эта галактика фактически мертва, ведь в ней почти прекратилось образование новых звезд.

Галактика GS-10578 названа "Галактика Пабло" в честь исследователя, решившего ее подробно наблюдать. По словам ученых, она массивна для такого раннего периода во Вселенной: ее общая масса примерно в 200 миллиардов раз превышает массу нашего Солнца, и большинство ее звезд образовались между 12,5 и 11,5 миллиардами лет назад.

"В ранней Вселенной большинство галактик образуют много звезд, поэтому интересно увидеть такую массивную мертвую галактику в этот период времени", – сказал соавтор исследования, профессор из Института космологии Кавли Роберто Майолино.

Выводы ученых

Используя телескоп Джеймса Уэбба, исследователи обнаружили, что сверхмассивная черная дыра в центре "Галактики Пабло" выталкивает огромное количество газа со скоростью более 3.5 миллионов километров в час. Для сравнения, это в 1500 раз быстрее, чем максимальная скорость реактивного истребителя Lockheed Martin F-16.

Ученые отмечают, что скорость газа достаточно велика, чтобы победить гравитационное влияние галактики и убить ее.

Команда экспертов также обнаружила, что масса газового потока из "Галактики Пабло" была больше, чем газ, необходимый для создания основы новой звезды. Так что сверхмассивная черная дыра гасит рождение звезд в этой ранней галактике.

"Мы нашли виновника. Черная дыра убивает эту галактику и держит ее в состоянии бездействия, отсекая источник пищи, который необходим для образования новых звезд," – подчеркнул член команды исследователей из Кембриджского института космологии Кавли Франческо Д'Эудженио.

"Мы знали, что черные дыры оказывают огромное влияние на галактики, и, возможно, они прекращают образование звезд, но до JWST мы не могли прямо подтвердить это. Это еще одно доказательство того, что телескоп Уэбба является гигантским прыжком вперед с точки зрения нашей способности изучать раннюю Вселенную и то, как она развивалась", – подытожил Роберто Майолино.

OBOZ.UA ранее писал, что космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал танец черной дыры с двумя галактиками-спутниками.

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