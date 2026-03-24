Астрономы определили 45 мест, где может существовать жизнь: какая из планет ближайшая к Земле

Астрономы составили перечень из 45 экзопланет, которые могут быть пригодными для жизни, и обнародовали результаты исследования в научном журнале. Они проанализировали тысячи известных миров за пределами Солнечной системы и отобрали те, которые имеют наиболее благоприятные условия.

Работу опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, сообщает Independent. Авторы исследования отметили, что этот список должен помочь в поиске сигналов возможной внеземной жизни.

Один из участников проекта Гиллис Лоури объяснил:"Определение мест для поиска – это первый ключевой шаг, поэтому наша цель была показать лучшие цели для наблюдений".

Поиск подходящих миров

Ученые уже открыли более 6000 экзопланет, но большинство из них имеют экстремальные условия.Часть слишком горячая, другие – холодные или опасные из-за излучения. Поэтому исследователи сосредоточились на тех, что находятся в так называемой пригодной зоне – на расстоянии от звезды, где может существовать жидкая вода.

В список вошли, в частности, Proxima Centauri b, TRAPPIST-1f и Kepler 186f. Наибольшее внимание привлекла система TRAPPIST-1, расположенная примерно в 40 световых годах от Земли. Планеты в ней получают свет, подобный солнечному, что повышает их интерес для дальнейших исследований.

Детали исследования

Ученые считают, что ключевым фактором остается атмосфера планет. Именно она может удерживать воду и создавать условия для жизни. Без этого даже правильное расстояние от звезды не гарантирует пригодности.

Список также станет ориентиром для телескопов и космических миссий. Речь идет о James Webb Space Telescope, будущем Nancy Grace Roman Space Telescope, Extremely Large Telescope и других проектах. Дальнейшие наблюдения должны подтвердить наличие атмосферы на этих планетах.

Отдельно исследователи отмечают, что их работа поможет проверить саму концепцию пригодной зоны. Изучение планет в ее пределах может показать, насколько точно этот подход определяет возможность существования жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему дни на Земле становятся все длиннее и происходит это с беспрецедентной скоростью.

