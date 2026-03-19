Дни становятся длиннее с беспрецедентной скоростью: ученые объяснили, что происходит

Последние научные наблюдения свидетельствуют: продолжительность земных суток постепенно увеличивается. Хотя эти изменения почти незаметны для человека, они привлекли внимание исследователей. Ученые зафиксировали, что нынешнее замедление вращения планеты происходит быстрее, чем когда-либо за миллионы лет.

Причины этого явления связаны как с природными процессами, так и с деятельностью человека. Новые данные помогают лучше понять, как меняется наша планета под влиянием климата.

Почему вращение Земли замедляется

В норме Земля совершает полный оборот примерно за 24 часа, однако этот показатель не является абсолютно постоянным. На продолжительность суток влияют различные факторы — в частности гравитационное взаимодействие с Луной и процессы, происходящие в атмосфере и недрах планеты. Соответствующее исследование опубликовано в журнале "Журнал геофизических исследований: твердая Земля".

Например, летом 2025 года близость Луны привела к тому, что продолжительность суток увеличилась более чем на одну миллисекунду. Однако такие колебания являются временными, тогда как нынешняя тенденция имеет значительно более глубокие причины.

Ключевую роль играет глобальное потепление. Таяние ледников приводит к повышению уровня мирового океана, а высвобождающаяся вода меняет распределение массы планеты. В результате вращение Земли постепенно замедляется, что и удлиняет сутки.

Беспрецедентные изменения и их последствия

Исследователи из Венского университета и ETH Zurich проанализировали историю планеты за миллионы лет и пришли к выводу: современное удлинение суток является рекордным по меньшей мере за 3,6 миллиона лет, пишет IFLScience. По их оценкам, продолжительность дня растет примерно на 1,33 миллисекунды за столетие.

Этот процесс сравнивают с движением фигуриста: когда масса тела удаляется от оси вращения, скорость вращения уменьшается. Подобное происходит и с Землей, когда талая вода перемещается от полюсов к океанам.

Ученые прогнозируют, что в будущем этот эффект будет только усиливаться из-за дальнейшего таяния ледников. К концу века влияние климатических изменений на продолжительность суток может даже превысить влияние Луны.

