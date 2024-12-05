Астрономы обнаружили пять редких галактик, которые 'взаимодействуют друг с другом' и бросают вызов основной модели Вселенной

Астрономы обнаружили чрезвычайно редкую группу из пяти "карликовых" галактик, которые "взаимодействуют друг с другом". Это открытие бросает вызов господствующей модели Вселенной.

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Найденные карликовые галактики содержат несколько миллиардов звезд, тогда как стандартные галактики имеют сотни миллиардов, что придает им низкую массу. Они расположены в примерно 117 миллионах световых лет от Земли, пишет DailyMail.

По словам ученых, недавно найденные галактики, обозначенные от D1 до D5, являются голубыми, богатыми газом и активно образуют новые звезды.

Интересно, что D3 и D4 развили "приливные хвосты" и демонстрируют признаки взаимного приливного взаимодействия. Это означает, что их соответствующие гравитационные силы тянут друг друга и искажают формы галактик.

Ученые отмечают, что очень редко карликовые галактики появляются группами. Исследования показывают, что менее пяти процентов соседствуют с другими. Вероятность того, что карликовая галактика будет так близко к четырем другим, составляет менее 0,004 процента, говорят эксперты.

"Мы определили отдельную группу карликовых галактик, в которой все пять членов расположены вдоль прямой линии в небесной плоскости, а три имеют общее направление вращения", – отметили исследователи.

Открытие этой уникальной группы заставляет ученых подвергнуть сомнению типичную модель нашей Вселенной. Но этот факт также должен помочь лучше понять, как образуются и эволюционируют карликовые галактики.

Анализ экспертов обнаружил, что самый большой член группы, галактика D2, имеет звездную массу примерно 275 миллионов масс Солнца. Менее массивный, D4 – 14,7 миллиона масс Солнца.

Для сравнения, по данным NASA, наша галактика – Млечный Путь – имеет звездную массу около 1,5 триллиона солнечных масс.

По словам ученых, более 20 известных карликовых галактик вращаются вокруг Млечного Пути. Но они территориально и гравитационно отделены друг от друга, а не сгруппированы вместе, как найдены, отмечают ученые.

OBOZ.UA ранее писал, что космический телескоп Джеймса Уэбба нашел сразу пять галактик, которые могут быть одними из самых древних, когда-либо существовавших.

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