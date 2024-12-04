Космический телескоп Джеймса Уэбба побил собственный рекорд, найдя самые древние галактики, когда-либо существовавшие

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) уверенно побил собственный рекорд. Он нашел сразу пять галактик, которые могут быть одними из самых древних, когда-либо существовавших.

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По расчетам ученых, обнаруженные галактики датируются 200 миллионами лет после Большого взрыва. Они расположены на расстоянии 13,6 млрд световых лет, пишет LiveScience.

Если дальнейшие наблюдения подтвердят возраст найденных галактик, астрономы смогут проверить их лучшие теории формирования светов вместе с уникальным представлением о том, как материя впервые объединилась в космосе.

"Эти первые галактики десятилетиями оставались за пределами нашего наблюдения", – сказали исследователи. Однако телескоп Джеймса Уэбба это изменил.

В отличие от своего предшественника, Hubble, JWST может обнаруживать свет в инфракрасном спектре, предоставляя телескопу доступ к первым этапам Вселенной. Но свет из очень ранних эпох слишком тусклый, поэтому его трудно уловить, говорят ученые.

Чтобы обойти это, исследователи, ведущие новые наблюдения, сделанные в рамках проекта Galactic Legacy Infrared Midplane Survey Extraordinaire (GLIMPSE), воспользовались явлением, известным как гравитационное линзирование, чтобы увеличить далекий свет этих ранних галактик.

Как отметил Эйнштейн в своей теории общей относительности, гравитация – искажение и искажение пространства-времени при наличии материи и энергии. Это искаженное пространство, в свою очередь, определяет, как движутся энергия и материя.

Это означает, что даже если свет двигается по прямой линии, он может быть изогнут и увеличен под действием силы тяжести, объясняют эксперты. В этом случае галактика Abell S1063 находится между регионом, выбранным учеными для изучения, и нашей Солнечной системой, фокусируя свет ранней галактики, чтобы его можно было наблюдать с помощью телескопов.

Направляя Джеймса Уэбба на эту область искривленного пространства и медленно собирая идущий из-за нее свет, астрономы вывели телескоп на грани его возможностей, улавливая первые слабые блики от ранних галактик, говорят эксперты.

Ранее OBOZ.UA писал, что телескоп Джеймса Вебба (JWST) совершил удивительное открытие на грани нашей Вселенной - обнаружил три галактики, которых "не должно существовать".

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