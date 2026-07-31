Археологи открыли 500-летнюю гробницу польского короля Казимира IV: почему погибли 12 исследователей, вошедших в склеп

Польские археологи открыли гробницу короля Казимира IV Ягеллончика в Вавельском замке 13 апреля 1973 года после получения специального разрешения. Уже через несколько дней после входа в склеп начали умирать участники исследовательской группы, а впоследствии число смертей среди людей, работавших с захоронением, возросло.

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Об этих событиях рассказало издание Popular Mechanics, которое обратило внимание на возможные причины трагедии. Авторы напомнили, что современные исследования связывают смертельные случаи не с так называемым "проклятием", а с опасными грибковыми спорами, накопившимися внутри герметично закрытой гробницы.

Ужасающая находка

В 1973 году польские археологи получили редкую возможность исследовать захоронение одного из самых известных польских монархов. Разрешение на вскрытие крипты дал тогдашний архиепископ Кракова Кароль Войтыла, который позже стал Папой Римским Иоанном Павлом II.

После вскрытия усыпальницы ситуация быстро приняла драматический оборот. За несколько дней умерли четверо из 12 исследователей, которые спускались в крипту. Через несколько недель число погибших возросло до десяти. А ещё через несколько лет, по данным издания, умерли уже 15 человек, которые либо находились внутри гробницы, либо работали с останками в лаборатории.

Вскоре трагедию начали сравнивать с историями о "проклятии мумий", которые стали популярными после открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1922 году. Однако впоследствии ученые обратили внимание на другую возможную причину.

Распространение спор

В 2015 году результаты исследования, опубликованного в Journal of the Air & Waste Management Association, показали, что воздух и поверхности в польских криптах, в частности в Вавеле, содержат чрезвычайно высокую концентрацию грибков. Авторы работы отметили, что количество грибковых спор превышает рекомендуемые пределы для безопасной работы людей, а работники таких объектов должны знать о возможных рисках.

По мнению исследователей, значительную роль в развитии грибков сыграли условия захоронения короля. Казимир IV Ягеллончик умер в 1492 году в возрасте 65 лет. Из-за жаркой погоды тело начало разлагаться ещё до погребения. Его накрыли тканью и поместили в простой деревянный гроб, который со временем полностью разрушился.

Опасная среда

Когда археологи открыли гробницу почти через 500 лет, древесина уже сгнила, но внутри активно размножались грибки. Дальнейший анализ показал наличие большого количества спор Aspergillus, Penicillium rubrum и Penicillium rugulosum.

По информации Popular Mechanics, обычно такие грибки могут вызывать лихорадку или воспалительные процессы. Однако в закрытом пространстве их концентрация оказалась настолько высокой, что вдыхание спор представляло серьезную опасность. Особенно это касалось людей с ослабленной иммунной системой, ведь грибковая инфекция могла быстро поразить легкие или развиваться скрытно в течение длительного времени.

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