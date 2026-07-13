Археологи обнаружили хорошо сохранившуюся 3000-летнюю гробницу недалеко от Луксора в Египте

Недалеко от египетского города Луксор археологи обнаружили хорошо сохранившуюся гробницу возрастом примерно 3000 лет. Учёные уже нашли в погребении ценные архитектурные элементы и надписи, которые помогают узнать подробности о его владельце.

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Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта. Местные власти надеются, что новое открытие усилит интерес туристов к знаменитым историческим достопримечательностям страны.

Гробнице около трех тысяч лет

В Министерстве туризма и древностей Египта сообщили, что находку сделала голландская археологическая экспедиция Лейденского университета на западном берегу Нила.

Предварительно установлено, что гробница принадлежала мужчине по имени Пасер, однако археологи продолжают исследования, чтобы установить личности всех погребенных и узнать больше об их жизни.

По стилю надписей и художественному оформлению специалисты датируют захоронение периодом Рамсеидов, охватывающим 19-ю и 20-ю династии Древнего Египта. Также отмечается, что сооружение полностью соответствует традиционной архитектуре частных фиванских гробниц эпохи Нового царства, существовавшей примерно в 1570–1069 годах до нашей эры.

Комплекс состоит из открытого внутреннего двора, ведущего к высеченной в скале часовне в форме перевернутой буквы "Т". Под ней расположены подземные погребальные камеры.

Находки помогут раскрыть тайны древнего захоронения

В ходе раскопок археологи обнаружили несколько хорошо сохранившихся архитектурных элементов, среди которых кирпичная скамья для установки погребальной стелы, а также лестница, ведущая к входу в гробницу.

Внутри гробницы сохранились надписи с именем Пасера, а также изображения, на которых он поклоняется различным божествам в святилищах. Кроме того, археологи обнаружили сцены, где владелец захоронения сидит рядом с женой перед жертвенным столом.

Археологи сообщили, что исследование и документирование находки будут продолжаться. Дальнейшие работы должны помочь установить личности всех похороненных в гробнице и глубже изучить ее историческое и археологическое значение.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории античного комплекса Марина-эль-Аламейн в Египте археологам удалось раскопать 18 древних усыпальниц, в которых находились не только человеческие останки, но и ценные предметы религиозного культа.

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