Ученые нашли удивительную подсказку о прошлом Венеры в ее атмосфере

Ученые разгадали загадку о прошлом таинственной Венеры. Подсказку они обнаружили в атмосфере планеты.

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По словам ученых, секрет состоит в соотношении двух конкретных элементов. Речь идет о дейтерии и водороде, пишет Space.com.

Исследователи заметили в атмосфере Венеры что-то неожиданное – повышение уровня дейтерия в отношении водорода. По словам ученых, последствия этого открытия могут перевернуть наше сегодняшнее понимание мира этой планеты.

"Венеру часто называют близнецом Земли из-за ее подобного размера. Несмотря на сходство между двумя планетами, они развивались по-разному. В отличие от Земли, у Венеры есть экстремальные условия поверхности", – сказал ученый из Университета Тохоку и один из участников исследования Хироки Карю.

Жидкая вода не может существовать в значительных количествах из-за экстремальных температур и давления под густыми слоями облаков Венеры. Но это не значит, что это было всегда.

По словам ученых, дейтерий и водород являются изотопами друг друга, то есть это разные формы одного элемента, содержащие одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов в своих ядрах. Это приводит к тому, что они обладают разными атомными массами, но их химические свойства остаются относительно одинаковыми.

Считается, что Венера и Земля когда-то имели одинаковые соотношения HDO/H2O, поскольку обе планеты сформировались в горячем регионе ранней Солнечной системы, где вода не могла конденсироваться.

Позже вода была доставлена ​​в миры богатыми водой астероидами, вероятно, из внешнего пояса астероидов, что должно было привести к подобному соотношению дейтерия к водороду (D/H) на обеих планетах. Эта гипотеза также подтверждается сравнительно одинаковым количеством других летучих элементов, таких как углерод и азот между Венерой и Землей.

Но после изучения данных по космическому зонду Venus Express, в эту историю внесены новые данные. Ученые обнаружили, что соотношение HDO теперь в 120 раз выше, чем H2O в атмосфере Венеры.

"Это обогащение происходит в первую очередь благодаря солнечному излучению, которое расщепляет изотопологи воды в верхних слоях атмосферы, образуя атомы водорода (H) и дейтерия (D). Поскольку атомы H легче вылетают в космос из-за их меньшей массы, соотношение HDO/H2O постепенно растет", – подчеркнули ученые Европейского космического агентства (ESA).

Эксперты ESA также определили, что концентрация молекул воды как H2O, так и HDO возрастает с высотой, в том числе между 70 и 110 километрами над поверхностью Венеры. Кроме того, они обнаружили, что соотношение HDO к H2O становится чрезвычайно высоким на этих высотах более чем в 1500 раз выше, чем в океанах Земли. Это указывает на то, что атмосфера Венеры содержит гораздо больше воды, богатой дейтерием, чем Земля. Это свидетельствует о значительных отличиях в атмосферных процессах двух планет.

Команда экспертов предполагает, что эти процессы могут контролироваться климатическими механизмами, включающими аэрозоли серной кислоты (H2SO4), составляющие большинство облаков Венеры.

Чтобы точно понять, как эволюционировала атмосфера Венеры и сколько воды она могла потерять с течением времени, ученым нужно использовать подробные модели, учитывающие эти изменения высоты.

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