Самая древняя надпись 'Иисус есть Бог' найдена в Израиле: это самое большое открытие со времен свитков Мертвого моря

Самая древняя надпись, провозглашающая "Иисус есть Бог", была обнаружена под полом тюрьмы Мегиддо, неподалеку от места пророческой битвы Армагеддон в Израиле. Это считается "величайшим открытием со времен свитков Мертвого моря".

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На 1800-летней мозаике, которую нашел заключенный, изображена древнегреческая надпись: "Боголюбивый Акептус принес стол Богу Иисусу Христу на память". Мозаика площадью 54 квадратных метра украсила первый в мире молитвенный зал в 230 году нашей.

Мозаика из Мегиддо выставлена сейчас ​​в Музее Библии в Вашингтоне.

Генеральный директор Музея Библии Карлос Кампо назвал мозаику "величайшим открытием со времен свитков Мертвого моря", а его коллеги отметили, что это "важнейшее археологическое открытие для понимания ранней христианской церкви".

Это произведение искусства было создано во времена, когда Римская империя преследовала христиан. "Мозаика представляет новаторские физические доказательства практик и верований ранних христиан, включая первый археологический экземпляр фразы Бог – Иисус Христос", – подчеркнул куратор выставки Алегре Савариего.

Мозаика изображает рыбу – один из самых ранних символов христианства. А также здесь можно увидеть пять женских имен женщин, что, по мнению исследователей, свидетельствует о важной роли женщины в ранних христианских общинах.

И еще здесь упомянуто имя военного, оплатившего создание этого художественного произведения: "Гаян, римский офицер, ища уважения, за собственные деньги сделал мозаику".

Раскопки, проводимые археологами из Управления древностей Израиля (IAA), заняли четыре года, чтобы восстановить мозаичный пол.

Отдел консервации IAA очистил и стабилизировал мозаику, затер и повторно положил все частицы, а также заполнил пустые места раствором. А чтобы перевести ее на выставку в США, IAA пришлось отделить пол и поместить его части в 11 ящиков.

"Вы не можете просто поднять весь этаж. Так что специалисты очень сложно вырезали разные части мозаики, чтобы не уничтожить произведения искусства", – рассказал директор Инициативы ученых в Музее Библии Бобби Дюк.

Мозаика Мегиддо вернется в Израиль после завершения выставки и будет выставлена ​​на постоянной экспозиции именно на том месте, где ее обнаружили.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время раскопок в 1800-летней римской крепости в Грузии археологи обнаружили золотое пожертвование богу войны, а также красочную мозаику и другие артефакты.

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