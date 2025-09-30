Как долго хранится ДНК: ученые дали объяснение

Еще в 1984 году ученые впервые смогли извлечь фрагменты ДНК из вымершей кваги — родственника зебры, которая исчезла в XIX веке. С тех пор технологии значительно продвинулись, и сейчас ученым удается расшифровывать все более древние образцы. Самый старый известный на сегодня генетический материал происходит из почв Гренландии, которым 2,4 миллиона лет.

Однако вопрос, насколько долго может храниться ДНК в принципе, до сих пор остается открытым. Ученый Том Гилберт из Копенгагенского университета объясняет: все зависит от условий среды — температуры, влажности, наличия света. Лучше всего ДНК сохраняется в холоде, темноте и сухости, в частности в условиях вечной мерзлоты, пишет Live Science.

Миф о возможности "оживить" динозавров благодаря ДНК из янтаря, популяризированный книгой и фильмом "Юрский парк", ученые опровергли еще в начале 2000-х. Образцы, которые приписывали мезозойским существам, оказались обычными бактериями. Моделирование процесса распада генетического материала показало, что его "период полураспада" составляет около 521 года, а максимально возможный срок сохранения — примерно 6,8 миллиона лет.

Среди людей и их родственников самый старый известный ДНК-образец происходит из кости, найденной в пещере Сима де лос Уэсос в Испании. Ему около 400 тысяч лет, и он помог понять эволюционные связи между неандертальцами и денисовцами. Для Африки, где преимущественно и формировался вид Homo sapiens, ситуация сложнее: из-за теплого и влажного климата ДНК там сохраняется плохо, и древнейшие образцы датируются лишь 20 тысячами лет.

В случае еще более древних предков, таких как австралопитеки (в частности знаменитая Люси), ученые не надеются найти ДНК из-за неблагоприятных условий. В то же время есть шанс, что остатки Homo erectus в регионах с более холодным климатом сохранят генетический материал.

Хотя нынешний рекорд составляет 2,4 миллиона лет, исследователи не исключают, что в будущем удастся найти еще более старые фрагменты. Возможно, под антарктическими ледниками скрыты новые "временные капсулы" жизни. Но даже тогда, отмечают ученые, важно учитывать не только возраст, но и целостность ДНК — ведь слишком поврежденные цепи не несут ценной информации.

