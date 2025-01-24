16 тысяч человек превратились в стекло: появились новые подробности, как Везувий уничтожил Помпеи

Революционное исследование раскрывает новые подробности, как смертоносный вулкан Везувий уничтожил древнеримский город Помпеи в 79 году. Газ и пепел превратил 16 000 человек в стекло.

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Эксперты отмечают, что они знают, что произошло в те 32 часа ада, когда тысячи людей были похоронены заживо. Новое исследование показывает, что было пятичасовое окно, когда жители могли сбежать из Помпеев и спастись, но были слишком напуганы, чтобы это сделать, пишет TheSun.

Известно, что вулкан Везувий, высотой более 600 метров, находится в Неаполитанском заливе, на западном побережье Италии. 24 августа 79 года нашей эры около полудня он выбросил в воздух колоссальное облако каменных обломков и газа, известное как "столб извержения".

Приблизительно в 14:00 большие куски пемзы – пористой вулканической породы – начали сыпаться. Именно тогда, по словам исследователей, разрушительный огненный ливень привел к полной панике жителей Помпеи и соседнего Геркуланума, пишет DailyMail.

Однако значительная часть людей могла бы выжить, если бы покинула родные поселения в течение пятичасового периода первого дня, но не сделали этого из-за дождя из обломков, сыпавшихся с неба, говорят эксперты.

Однако через пять часов после начала извержения, первое из "пирокластических течений" вулкана начала поглощать город. И эти смертоносные потоки горячих, ядовитых газов и вулканических частиц, хлынувших со склона горы со скоростью 200 километров в час, говорят ученые.

По словам исследователей, эти жгучие газовые потоки испаряли людей и даже превращали человеческие ткани в стекло в процессе, известном как стеклование.

Газовые потоки продолжались в течение ночи и на следующий день с интервалом около 80 минут. А на восходе Солнца 25 августа эруптивный столб упал на землю, говорят специалисты.

Самый смертоносный пирокластический поток произошел в 7:07 утра на следующий день после извержения. То есть в течение девяти часов жгучий поток обломков извивался с кратера вулкана вниз по склону холма, поглощая Помпеи смертоносным облаком, говорят исследователи.

К 16:00 вулкан начал смешиваться с водой под землей, что сделало его более взрывоопасным, а пирокластический поток мельче.

По словам специалистов, эта стадия потока прошла около 25 километров от кратера, но не содержала человеческих останков, что свидетельствует о том, что очень мало жителей Помпеи были еще живы на этом этапе.

И только в 20:05 смертоносное извержение Везувия прекратилось, по данным ученых.

Известно, что трупы жителей Помпеи хранились в защитной оболочке из пепла, внутри которой они медленно разлагались. Чтобы сохранить структуры тел, с середины 1800-х годов ученые начали заполняли пустоты гипсом.

Сегодня Везувий снова считается одним из самых опасных вулканов в мире. Он все еще активен и может извергнуться снова. Однако предсказать, когда это произойдет, является чрезвычайно сложной задачей для вулканологов, говорят эксперты.

В XX веке неподалеку от раскопок возникли новые Помпеи – современный город со старинным названием, где археологи продолжают находить новые данные о страшном извержении Везувия.

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