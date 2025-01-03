Генеративный искусственный интеллект в этом году прогрессировал достаточно быстро. Однако не обошлось без провалов.

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Хотя ИИ обладает невероятным потенциалом, сейчас больше известен своими неудачами, чем успехами. Как итоги 2024 года, PcMag собрал самые большие 10 провалов ИИ в год: от лживых заголовков до позорной выставки Вилли Вонки. Остается надеяться, что в следующем году ошибки будут учтены.

Создание лживых заголовков

Несмотря на то, что Apple рекламировала генеративные функции искусственного интеллекта в iOS 18 как не что иное, как революционные, эта технология повлекла за собой несколько серьезных ошибок с момента своего внедрения. В частности, функция, суммирующая новости, попала в заголовки, когда выпустила ошибочное сообщение о том, что Луиджи Мангионе, застреливший генерального директора United Healthcare, покончил с собой.

Эта функция не впервые выходит из строя. В ноябре журналист ProPublica поделился кратким сообщением, в котором ошибочно говорилось об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Совет намазать пиццу клеем (и другие ошибочные ответы в обзоре ИИ Google)

В мае Google представил Google AI Overview – сгенерированное искусственным интеллектом резюме в ответ на поисковые запросы, появляющиеся на вершине органической поисковой выдачи. Они оказались одновременно смешными и тревожно неточными.

На вопрос, как сделать так, чтобы сыр не соскальзывал с домашней пиццы, Google посоветовал: "Добавьте немного клея. Смешайте примерно 1/8 чашки клея с соусом. Нетоксичный клей подойдет".

Опасный ввод подростков в заблуждение

Character.AI, популярный сервис чат-ботов, где пользователи могут настраивать ботов для "общения", стал объектом двух судебных тяжб от родителей подростков.

Мать судится с компанией из-за самоубийства ее сына. Она считает, что к суициду его подтолкнул чат-бот, по имени Дэни, с которым он общался в течение нескольких месяцев и эмоционально у нему привязался.

Вторым судебным процессом был позыв родителей 17-летнего подростка на компанию из-за чат-бота, который предположил, что он должен убить их из-за ограничения экранного времени. При обсуждении этого вопроса бот сказал подростку: "Знаешь, иногда я не удивляюсь, когда читаю новости и вижу что-то вроде "ребенок убивает родителей после десятилетия физического и эмоционального насилия". После того как бот убедил парня, что родители его не любят, он также начал наносить себе вред.

Как выставить юристов в плохом свете

Канадский юрист Чонг Кэ обратилась к ChatGPT, когда ее клиент хотел узнать, может ли он взять своих детей в заграничное путешествие во время судебного спора об опеке. Как аргумент, Ке процитировала прецеденты по двум судебным делам, которые были предоставлены ChatGPT – оба были полностью придуманы. После того как все было сказано и сделано, Ке пришлось оплатить судебные издержки, связанные с исследованием нереальных дел адвокатом противоположной стороны.

И это не первый подобный случай. В прошлом году двое нью-йоркских адвокатов были оштрафованы при подобных обстоятельствах, и, вероятно, это не последний случай, когда что-то подобное случается.

Создание ДТП

В этом году в заголовках новостей доминировали системы генеративного ИИ, такие как ChatGPT и Copilot, но и другие формы ИИ также допускали заметные ошибки. В октябре Национальная администрация безопасности дорожного движения начала расследование систем полного автономного вождения Tesla на основе искусственного интеллекта. NHTSA сообщила, что отследила 1399 инцидентов, в которых системы помощи водителю Tesla были вовлечены в течение 30 секунд после столкновения, причем 31 из этих аварий окончилась смертельным исходом.

Консультирование по незаконным действиям в Нью-Йорке

В октябре в Нью-Йорке представили чат-бот города MyCity – искусственный интеллект, призванный помочь владельцам малого бизнеса ориентироваться в лабиринтах бюрократической системы, с которой они сталкиваются. Журналисты протестовали его и обнаружили, что чат-бот часто рекомендовал незаконные действия, в том числе говорил арендодателям, что они могут нарушить законы о жилищной дискриминации. Чат-бот до сих пор работает, но теперь содержит оговорку о том, что он может иногда предоставлять неполные или неточные ответы.

Фальсификация рекламы и поддержка знаменитостей

В октябре актер Том Хэнкс опубликовал предупреждение для поклонников в Instagram о том, что в рекламе на YouTube для продажи лекарств против диабета используется его изображение, созданное искусственным интеллектом. За месяц до этого сгенерированное ИИ изображение Тейлор Свифт предположило, что она поддерживает Дональда Трампа. А в мае Скарлетт Йоханссон выступила против того, чтобы ее AI-двойник использовался OpenAI как голос ChatGPT.

Практика ИИ-поддержки знаменитостей стала настолько распространена, что YouTube совместно с Creative Artists Agency тестирует систему, которая поможет актерам, спортсменам и другим талантам идентифицировать и удалять их подделки на своей платформе. После доработки эта функция будет запущена в широком доступе

Работы, посеявшие хаос в McDonald's Drive-Thru

Низкая заработная плата и объединение в профсоюзы долгое время были основными проблемами для работников быстрого питания, и в начале этого года McDonald's решил попытаться решить эти проблемы, привлекая роботов к работе в некоторых своих заведениях вместо людей. Компания сотрудничала с IBM, чтобы ввести заказ с помощью ИИ в 100 своих автокафе. Однако инициатива не была успешной. После ряда ошибок и унижений в социальных сетях McDonald's прекратил сотрудничество с IBM. Но до этого люди успели случайно заказать 260 McNuggets и девять сладких чаев.

Плохой организатор свадьбы

Трейси Чоу, предпринимательница и программистка, написала в соцсети X, чтобы раскрыть ChatGPT и одного свадебного организатора, который использовал его, чем едва не испортил ее свадьбу.

Чоу наняла свадебного организатора, чтобы спланировать празднование в Лас-Вегасе. Буквально за несколько дней до события она обнаружила, что организатор соврал ей о том, что он местный и использовал ChatGPT для изучения свадебных правил. Советы ChatGPT привели к тому, что свадьбу пришлось спасать в последний момент.

Провальная выставка Вилли Вонки для детей

Компания House of Illuminati решила создать детям праздник по мотивам приквела "Вонка", в которой изобразили предысторию к событиям основного фильма "Чарли и шоколадная фабрика" с кучей гигантских сладостей, шоколадным фонтаном, лабораторией чудес и гигантскими грибами. Яркая афиша заинтересовала множество родителей и детей, но на самом деле она была создана искусственным интеллектом. Вместо обещанного в рекламе шотландцы попали на полупустой состав с несколькими украшениями и актерами, которые довели детей до истерики. Обоз писал об этой выставке здесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые назвали подводные камни искусственного интеллекта и предупредили об опасности.

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