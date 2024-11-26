ИИ-Фукусима неизбежна: ученые назвали подводные камни искусственного интеллекта и предупредили об опасности

Ученые годами работают с искусственным интеллектом. Но последнее поколение алгоритмов показало, что существует немало подводных камней в ИИ.

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Некоторые ученые убеждены, что ИИ-Фукусима неизбежна. Исполнительный директор Google DeepMind Демис Хассабис подчеркнул, чтобы предотвратить это и совершить прорыв, исследователи должны определить правильные проблемы, собрать правильные данные, построить правильные алгоритмы и правильно их применить, пишет TheGuardian.

Искусственный интеллект – это "не волшебный шар", сказал Демис Хассабис. "Но если мы все поймем правильно, это должна быть невероятная новая эра открытий и новый золотой век, возможно даже своеобразное новое возрождение", – отметил он.

В то же время исследователь рака из Колумбийского университета в Нью-Йорке Сиддхартха Мукерджи отмечает подводные камни ИИ, если руководящие программы попадут в плохие руки. "Я считаю, что почти неизбежно, по крайней мере при моей жизни, будет какая-то версия искусственного интеллекта на Фукусиме", – сказал он, имея в виду ядерную аварию, вызванную японским цунами в 2011 году.

Однако большинство исследователей ИИ настроены оптимистично. Например, в Найроби медсестры испытывают ультразвуковое сканирование беременных женщин с помощью искусственного интеллекта, не требуя многолетнего обучения. А лондонская компания Materiom использует искусственный интеллект, чтобы разрабатывать 100% биоматериалы, обходя нефтехимию, говорят эксперты.

По словам ученых, искусственный интеллект изменил медицинскую визуализацию, климатические модели и прогнозы погоды и учится содержать плазму для ядерного синтеза.

Демис Хассабис и его коллега Джон Джампер получили Нобелевскую премию за программу, предусматривающую структуру и взаимодействие белков. Она используется в биомедицинской науке, в частности для разработки лекарства.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis пошла дальше. Помимо разработки нового лекарства, ИИ ускоряет вовлечение в клинические испытания, сокращая потенциально многолетний процесс до месяцев.

Правда, по словам ученых, огромным вызовом для исследователей есть проблема черного ящика: многие программы искусственного интеллекта могут принимать решения, но не объяснять их, из-за чего системам трудно доверять.

Но это может измениться, сказал Хассабис, из-за эквивалентного сканирования мозга на ИИ. "Я думаю, что за следующие пять лет мы выйдем из эпохи черных ящиков, в которой сейчас находимся", – подчеркнул ученый.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученый назвал два самых больших риска ИИ для человечества.

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