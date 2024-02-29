Дети плакали, родители вызвали полицию: выставка Вилли Вонки в Глазго превратилась в фарс и стала источником мемов

На волне популярности приквела "Вонка", в которой изобразили предысторию к событиям основного фильма "Чарли и шоколадная фабрика", в Глазго, Шотландии, компания House of Illuminati решила создать детям праздник по мотивам фильма с кучей гигантских сладостей, шоколадным фонтаном, лабораторией чудес и гигантскими грибами. Многие родители "повелись" на яркую афишу, которую на самом деле создал искусственный интеллект, и впоследствии пожалели за потраченные средства. Зато мемов в сети эта ситуация создала много.

Вместо обещанного в рекламе, шотландцы попали на полупустой склад с несколькими украшениями и актерами, доведшими детей до истерики. Такое "развлечение" стоило 35 фунтов стерлингов (1690 грн). Организаторы заявили, что мероприятие должно было быть "праздником шоколада во всех его замечательных формах", но, как заявляет The Guardian, достойно только песни Oompa-Loompa.

Из-за испорченных выходных и потраченных на ветер средств шотландцы вызвали полицию и требовали от House of Illuminati возврата средств, которые они пообещали выплатить в течение 10 дней. В Facebook родители также создали группу, где до сих пор обсуждают ужасное событие и публикуют фото неудачных декораций и эмоции своих детей. Willy Wonka's Experience получила от людей звание "фарса", то есть дешевой имитации.

Еще одним запросом в полицию стало обкрадывание людей. Алана Локерс рассказала, что бронировала билеты заранее по 35 фунтов стерлингов, впрочем, через неделю их стоимость уже снизилась до 18 фунтов стерлингов (870 грн).

"Сначала я бронировала билеты, когда они продавались как Willy Wonka's Chocolate Factory Experience за 35 фунтов стерлингов за билет. Прошла неделя или около того, я вернулась на сайт, чтобы отправить кому-то ссылку, и увидела, что сайт сменился на "произведения" искусственного интеллекта и что он был перебрендирован на Willy's Chocolate Experience, а билеты теперь были по 18 фунтов каждый. Очевидно, я начала ощущать крысиный запах, но держала здравый смысл", – рассказала она.

Реклама события обещала гигантские грибы, конфетные тростники, шоколадные фонтаны и специальные аудио- и визуальные эффекты. Об этом всем рассказывали танцующие Умпа-Лумпы (крохотные человечки, работающие на шоколадной фабрике Вонки). По прибытии родители обнаружили скупо украшенный белый склад с пластиковыми реквизитами, небольшой надувной замок и декорации, которые прикрепили к стенам, и Умпа-Лумпов с внешним видом, будто они всю ночь провели на вечеринке.

Что интересно, после жалоб шотландцев организаторы остановили мероприятие только через несколько часов, из-за чего многие, преодолевшие сотни километров, успели добраться до склада и разочароваться. Сейчас они требуют от House of Illuminati возврата средств не только за приобретенные билеты, но и за возмещение расходов на дорогу.

Стендап-комик Пол Коннелл, которого пригласили на роль Вилли Вонки рассказал Independent, что все мероприятие создало искусственный интеллект, включая его 15-страничный сценарий, а организаторы вообще не беспокоились о неточности и своей халтуре.

"В четверг 22 числа [мероприятие состоялось в субботу 24 февраля] мне позвонили и сказали: "Поздравляю, вы сыграете Вилли Вонку, мы пришлем вам сценарий, а завтра состоится генеральная репетиция". Сценарий состоял из 15 страниц тарабарщины, созданной искусственным интеллектом, то, как я просто рассказывал об этих ужасных вещах [которые были реквизитами]. Меня задело то, что я должен сказать: "Есть человек, имя которого мы не знаем". Но мы знаем его как Неизвестного! Этот Неизвестный – злой производитель шоколада, живущего в стенах. В конце своего монолога я должен засосать Неизвестного пылесосом. Я спросил их, есть ли у них пылесос, и они сказали: "Да, мы еще не дошли до этого, поэтому просто импровизируйте", – вспомнил Коннелл.

Несмотря на волну возмущения для интернет-пользователей, это событие стало возможностью запомнить коллапс в мемах, которые сейчас увеличиваются в геометрической прогрессии. Самыми выдающимися персонами стала зеленая чудаковатая Умпа-Лумпа и страшный Неизвестный, вызвавший у детей истерику.

Перевод: Симпсоны снова это предусмотрели.

Перевод: Неизвестный ждет своего выхода на Willy Wonka's Experience.

Перевод: Подавленная Умпа-Лумпа и Неизвестный – идеальные костюмы для пар на Хэллоуин. Спасибо Глазго Willy Wonka's Factory Experience.

Перевод: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ: НЕИЗВЕСТНЫЙ бежал из Willy Wonka's Factory Experience в Глазго, Шотландия.

Перевод: Бар в Фоли-Бержер, художник Эдуард Мане, 1882 год.

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