В Кропивницком мужчина обвинил экс-жену в похищении сына: держала в авто 12 часов

В Кропивницком мать похитила 7-летнего сына Егора Твердохлеба, и 12 часов продержал его в автомобиле с вооруженными людьми.

Позже мальчика два часа продержали под зданием суда, не дав ему выступить на заседании. О нарушении прав ребенка рассказал его отец Андрей Твердохлеб, передает "СтопКор".

Мужчина сообщил, что еще в январе его бывшая жена увела сына из школы посреди урока. Для этого женщина наняла вооруженных охранников из фирмы "Самсон" за 5 тысяч гривен.

Андрей Твердохлеб

"Я не хотел уходить из школы 15 января. Дядя Толя вошел в класс и придержал дверь. Затем ворвалась Марина и за ней зашла мама. Потом ко мне подбежали, взяли и понесли в черную машину. Пристегнули и увезли. Впереди сидели мужчины с "калашом" и пистолетом, которые перезаряжали оружие. Когда был в машине – было очень страшно. Я испугался, что передо мной заряжали "калаш", я видел оружие. Какие-то неизвестные дяди сидели передо мной", – вспоминал ребенок.

Мальчик отметил, что он провел в запертой машине около 12 часов. За все это время его даже не выпускали в туалет.

"Что это были за люди? Я не знаю. 12 часов я провел в машине. Я сходил в баночку. Марина и мама не выпускали меня. Я просился в туалет", – рассказал Егор.

Егор Твердохлеб

Мальчик добавил, что хочет жить с отцом. Суд постановил матери не преследовать ребенка. На данный момент по делу о похищении идут суды.

"Маму не хочу видеть. Меня с папой все устраивает. Я хочу с ним жить", – говорил мальчик.

Отметим, что ребенок должен был выступить в Кропивницком апелляционном суде, куда его с подачи матери вызвали на допрос в качестве свидетеля. Отец доставил сына к Святошинскому районному суду Киева, где должна пройти видеосвязь. Однако Егор с отцом прождали несколько часов под зданием суда, но их так и не вызвали на допрос. Судья по просьбе адвоката матери удовлетворил отказ в допросе.

По мнению бывшего мужа, женщина надеялась, что сын не появится, однако мальчик сам захотел пойти на заседание, чтобы рассказать подробности своего похищения.

"Она надеялась, что сын не появится, но Егор сказал, что сам хочет дать показания, и пришел на заседание суда. Когда мы приехали, ребенок два часа ждал. Тройка судей, которая рассматривала дело, по просьбе адвоката матери отказала в допросе свидетеля", – рассказал Твердохлеб.

Позже вся тройка судей заявила самоотвод. Твердохлеб считает, что в действиях суда есть предвзятость и нарушение прав ребенка. Юристы мужчины отметили, что суд нарушил украинское и международное законодательство. Адвокаты намерены жаловаться на судей в Высший совет правосудия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве двое мужчин вырвали у матери из рук 10-месячного ребенка и сбежали с ним.

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