Хочу выразить поддержку всем, кто на днях вышел в здание парламента в Тбилиси и выступил за европейское будущее для своей страны.

Далее текст на языке оригинала

Нагадаю, що грузини знову зібралися на масові протести проти скандального закону про "іноземних агентів". Цей документ обмежує права ЗМІ та організацій, які отримують фінансування з-за кордону, й за своєю суттю нагадує російський закон.

Ми, українці, як ніхто розуміємо настрій мітингувальників у Грузії та розділяємо їхні прагнення до свободи та самостійності.

Ми солідарні із нашими грузинськими друзями, які борються за свою незалежність, ідентичність та європейські цінності. Віримо, що російський імперіалізм та диктатура зазнають краху, а демократія – переможе.

Наші серця з кожним, хто сьогодні в Грузії відстоює право на власну державу та справедливість. Зі сміливими, рішучими та свідомими людьми.

Щиро бажаю їм сили волі, міцного духу та стійкості на цьому шляху. Ми знаємо, наскільки він важкий, болісний, але важливий для збереження нації. Бажаю грузинам пройти його до кінця – аж до перемоги ідей, які вони відстоюють на площах та вулицях своїх міст.

Дякую всім громадянам Грузії, які від перших днів війни в Україні добровільно об’єдналися в "Грузинський легіон" та пліч-о-пліч із нами воюють за незалежність українських кордонів, захищають нашу державу від цинічної окупації. Сьогодні в нас спільний ворог і ми обов’язково переможемо його.

Слава вільній незалежній Грузії! 🇬🇪

Слава Україні!🇺🇦