Блог | Кулеба о переговорах с РФ: не о формуле Зеленского и границах-1991, а об участии в них КНР
Почему перевирают слова украинского министра иностранных дел, заменяя то, что он действительно говорил, на то, что кто-то хотел от него услышать?
Он говорил о том, что Украина создаёт коалицию из стран, которые разделяют наши принципы и подходы, а не о поиске тех, кто разделяет формулу мира президента о границах 1991 года, как это рассказывают некоторые СМИ.
Кулеба акцентировал внимание и на потенциальной роли КНР в отношении окончания войны. А КНР, напомню, ничего о формуле Зеленского и полном выводе войск россии как о чём-то безотлагательном и возможном уже сейчас пока что даже не намекала.
Реалистичная прагматика министра может кому-то нравиться, а кому-то — нет. Однако же зачем откровенно врать, приписывая ему то, чего он не говорил?
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