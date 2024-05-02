Почему перевирают слова украинского министра иностранных дел, заменяя то, что он действительно говорил, на то, что кто-то хотел от него услышать?

Он говорил о том, что Украина создаёт коалицию из стран, которые разделяют наши принципы и подходы, а не о поиске тех, кто разделяет формулу мира президента о границах 1991 года, как это рассказывают некоторые СМИ.

Кулеба акцентировал внимание и на потенциальной роли КНР в отношении окончания войны. А КНР, напомню, ничего о формуле Зеленского и полном выводе войск россии как о чём-то безотлагательном и возможном уже сейчас пока что даже не намекала.

Реалистичная прагматика министра может кому-то нравиться, а кому-то — нет. Однако же зачем откровенно врать, приписывая ему то, чего он не говорил?