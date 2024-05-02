10 лет назад вот эти черти на фото и другие черти, которых нет на фото, решили взять реванш. Уж очень им хотелось "русскойвесны" в Одессе. Хотелось поставить точку.

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рапку було поставлено. Не ними. Нами. Одеса піднялась і перемогла. Чітко вказавши всім: ми - Україна.

Тому для мене, попри наших загиблих в цей день, яких ми памʼятаємо і шануємо, це не день трагедії. Це день нашої перемоги.

І всі хлопці та дівчата, хто в той день, 2 травня, і після - 19 лютого, 3 березня, боронили наше місто, безперечно герої.

Це був день, коли не просто активна частина містян, не лише проукраїнські громадяни вийшли на вулиці міста. 2 травня вийшли і ті, хто вважав, що вони "поза політикою".

2 травня 2014 року одесити зробили прагматичний вибір.

24 лютого 2022 року одесити зробили патріотичний вибір.

Всі "лідери" одеського антимайдану - живі і все у них добре. Поки що. Це вони гнали містом до будинку профспілок, яке було базою русскомировцев, упороте стадо. Це вони керували нападами на наших активістів і шабашами на вулицях Одеси. Це вони цинічно використовували православʼя, хоругви і пропаганду зі страшилками про бандерівців, щоб юзати людей як ресурс для власних цілей.

Ці "лідери" благополучно втекли до Криму, потім їх перемістили до Донецька, а потім вони перебралися до москви. Хтось із них вбудований в російську пропаганду, хтось сидить тихо, як миша під віником.

Один в 2022 році фоткався під Херсонщиною і патякав: "мои одесские друзья, не прячьтесь глубоко по подвалам, чтобы мне не пришлось вас слишком долго вытаскивать оттуда".

Витасківалка не виросла, придурок.

Памʼятаємо загиблих за свободу Ігоря Іванова і Андрія Бірюкова. Світла памʼять і наша вдячність.

Знаємо, що якщо не знищити ворога, ворог знищить тебе.

Слава Україні!