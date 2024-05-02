Украину посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с необъявленным визитом. Генсек НАТО обсудил инициативу по созданию Специального фонда союзнических взносов для Украины в размере $100 млрд на 5 лет. Между тем, помощь США в рамках утвержденного Конгрессом финансирования уже поступает в Украину.

При этом кандидат в президенты США от республиканской партии Д. Трамп заявил, что Европа должна помогать Украине на уровне США. То есть, если США в 2024 г. оказывают помощь Украине на 61 млрд. долл., то такую же помощь должны в этом году предоставить и европейцы, иначе тогда Вашингтон пересмотрит, продолжать ли оказывать помощь Киеву. Кажется, в западных столицах, наконец, стали понимать, что борьба украинцев имеет важное значение для Запада, поскольку это борьба не только за восстановление территориальной целостности Украины, это отстаивание общих ценностей демократического мира перед наступлением кремлёвской диктатуры.

Поддержка Киева союзниками оказывается значительно меньшей, чем потенциальные разрушительные последствия в случае военного успеха Путина в Украине. Поэтому Украина имеет полное право стать членом НАТО и Столтенберг в Киеве перед депутатами Верховной Рады заверил, что это так и произойдет. Между тем Йенс Столтенберг также дал понять, что официальное приглашение стать членом Альянса Киев на саммите НАТО в Вашингтоне в июле с.г. не получит. Он ожидает от саммита Североатлантического альянса усиления его роли в координации помощи Украине, которую Альянс должен поставить на более прочную долгосрочную основу.

На Вашингтонском саммите в июле ожидается, что участники договорятся о большей роли НАТО в координации помощи и тренировки для Украины. Кроме того, страны-члены НАТО усиливают собственное оборонное производство и работают над совместным производством из Украины. Столтенберг пригласил президента Украины на юбилейный саммит, отметив, что для долгосрочной поддержки Украины союзниками, необходимы серьезные многолетние финансовые обязательства. И это будет серьёзным и чётким сигналом для Москвы, что она не сможет победить и не сможет переждать.

По его словам, Украина заслужила право быть в НАТО. Это путь, который гарантирует безопасность на долгое время. Столтенберг обратил внимание на то, что в отличие от приглашения в Европейский Союз, приглашение вступить в НАТО "поступает в конце процесса". И амбиция состоит в том, чтобы сделать Украину такой мощной, оперативно совместимой и так хорошо подготовленной, чтобы, когда придёт время, она немедленно станет членом НАТО.

При этом Йенс Столтенберг сказал, что не может спрогнозировать, когда именно Украина станет членом НАТО, но такой день настанет, и важно, чтобы к моменту такой политической готовности союзников она была уже готова к членству. Столтенберг также выразил уважение украинским военным, сдерживающим российскую агрессию, отметив, что борьба Украины очень важна для всего Запада, потому что она борется за общие ценности демократического мира, в то время как партнёрами России стали такие игроки как КНДР, Иран и Китай.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что все союзники заявили, что Украина будет членом НАТО и нужно двигаться к этой цели. Пока проблема состоит в том, что, когда есть приглашение государства стать членом договора, необходимо не просто большинство из 32 союзников, а чтобы все союзники согласились на данное решение. И сейчас ещё не достигнуто такого согласия и в этом заключается реальность.

В ходе встречи президента Владимира Зеленского с Йенсом Столтенбергом в Киеве были обсуждены пути отражения российской агрессии, дальнейшее взаимодействие Украины с НАТО и реальное объединение сил. Зеленский отметил, что сейчас российская армия пытается воспользоваться ситуацией, когда Украина ожидает военных поставок от партнёров, прежде всего от США. Армия РФ готовится к дальнейшим наступательным действиям и нужно сорвать русское наступление.

В ходе встречи также шла речь о подготовке к саммиту НАТО, который может стать моментом силы для Североатлантического союза или нет. "Там решится, будет ли у врага Альянса возможность налагать вето на усиление НАТО. И это решается именно в вопросе Украины, которая заслуживает приглашения в НАТО", - подчеркнул украинский президент, отметив, что также убеждён, что Украина не станет членом НАТО до победы в войне, которую развязала Российская Федерация. "Мы будем в НАТО только когда победим. Во время войны нас не примут в НАТО. Это риск для кого-то из членов НАТО, а у кого есть просто скепсис из-за этого", – сказал Зеленский. Вопрос о НАТО решает большинство и это политический вопрос.

А чтобы политически Украину взяли в Альянс, для этого нужна победа. По мнению В. Зеленского, одной из причин сегодняшней войны, является то, что до этого Украина не была членом НАТО. Еще много лет назад был соответствующий скепсис некоторых членов, и тогда Россия очень сильно работала с членами Альянса. Москва делала всё, чтобы Киев не взяли не только в НАТО, но даже в Евросоюз, чтобы Украина просто не развивалась и чтобы она не была оторвана от влияния РФ.

Йенс Столтенберг в интервью СМИ по завершении визита в Киев заявил, что задержки в поставке военной помощи со стороны членов Альянса повлияли на доверие со стороны Украины, и усиление роли НАТО в этом процессе может разрешить ситуацию. Из-за задержек с оружием доверие Украины к своим союзникам по НАТО подорвано, и такие неудачи свидетельствуют о необходимости пересмотреть координацию международной военной помощи Киеву. А для этого необходимы более надежные, институциональные рамки для такой поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение нагрузки. Необходимо создание многолетнего плана, в котором будет чётко определен вклад каждого члена Альянса в помощь Украине. Эти деньги будут "крошечными частицами" от того, что Соединенные Штаты и их союзники потратили в Ираке и Афганистане. "Тогда там мы потратили триллионы, а в Украине мы говорим о миллиардах", - подытожил Е.Столтенберг.