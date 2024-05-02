Прошли два года и шестьдесят восемь дней войны. Линия фронта сегодня изменилась не очень заметно, а комментировать передвижения конкретный воинских частей и названия деревень я не буду потому, что в этом мало что понимаю.

Мой дилетантский анализ ограничивается взглядом на карту. Впрочем, и этого достаточно, чтобы понять: война (пока во всяком случае) развивается не в позитивном для Украины ключе.

Сейчас мейнстрим западной прессы таков, что американской помощи (в дополнение к европейской) хватит лишь для стабилизации линии фронта и усиления ПВО украинских городов против путинских бомбардировок. Для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины одной помощи мало. Необходимо еще значительное увеличение личного состава ВСУ.

Кричащий дефицит личного состава, плюс измотанность и чудовищная усталость тех, кто все еще воюет на линии фронта - это главная причина нынешнего положения дел. А ведь мобилизация по новому закону начнется еще только в конце месяца. Того количества новобранцев, которое выгребают военкоматы (можно я буду их по-старому называть?) по прежним правилам, катастрофически не хватает даже просто для поддержания нынешней численности армии, не говоря уже об ее увеличении.

Я не знаю насколько западная пресса права в этих своих оценках, однако интуитивно я чувствую, что так оно и есть. Впрочем, я уже сто раз про все это писал и лишний раз говорить об этом не вижу смысла.

Вчера и сегодня поступала информация что ВСУ опять обстреляли российские военные объекты дальнобойными ракетами ATACMS. Объектами атаки стали военный аэродром в Джанкое (уже во второй раз) и еще три военные части ПВО тоже в Крыму - в селе Донское, а также в Сакском и Черноморском районах. Кроме того, ракеты попали в военный полигон в Луганской области. Пишут, что все атаки были удачными и нанесли противнику заметный урон.

Российские же источники, не отрицая сам факт атаки ракетами ATACMS, говорят о том, что их было двенадцать штук и все они были сбиты доблестными российскими ПВО. Выложенные в сеть видеоролики правда говорят об обратном, но раз сбили, значит сбили. Разве российские СМИ когда-нибудь врали?

Россияне в ответ опять бомбили Одессу. В этот раз попадание пришлось в здание "Новой пошты". Есть пострадавшие. Мда… Одесса - русский город… Конечно, конечно, как же, как же… Знал бы Путин как его ненавидят в этом русском городе… Если бы ненависть могла материализоваться, то он бы захлебнулся в ней.

В общем, вот такие дела. Ничего хорошего, конечно. Но и катастрофического ничего, пока во всяком случае, не случилось. Будем надеяться, что летом, после того, как поступит основная часть военной помощи и ВСУ получат, таки, пополнение по новому закону о мобилизации, все же начнутся какие-то позитивные изменения. А что нам остается делать? В конце концов все это вполне реально. Ведь Путину тоже нелегко и его ресурсы тоже не безграничны.

Слава Украине!🇺🇦

Израиль готов направить делегацию во главе с руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа в Каир в ближайшие дни для обсуждения прекращения боевых действий в секторе Газа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильские и египетские источники.

Будет ли из того какой-то толк - неизвестно. Во всяком случае такая делегация выезжала уже и в Каир и Доху несколько раз за последние месяцы, и всякий раз возвращалась ни с чем.

Один лишь раз удалось договориться о временном прекращении огня и освободить часть заложников. После этого какого-то нового прогресса на этих переговорах так и не было достигнуто.

А тем временем ЦАХАЛ обстреливает Рафах. Такие дела…

I❤️🇮🇱