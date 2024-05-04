Депортации, запреты и погромы: какой на самом деле была 'дружба народов' в СССР

Те, чьи самые счастливые молодые годы проходили во времена СССР, часто вспоминают его как единое и дружественное многонациональное государство. Однако на самом деле так называемая дружба народов и интернационализм были только на словах.

За иллюзией мира и гармонии скрывались депортации, притеснения и межнациональные конфликты. Об этом подробнее рассказал Ukraїner.

Советский Союз пытался всеми усилиями создать видимость того, что 15 отдельных республик и более 10 автономий могут без проблем сосуществовать в пределах одного СССР. Поэтому пролетарский интернационализм был одним из самых масштабных столбов пропагандистской системы того времени.

Власти уверяли, что раса и национальность человека не имеют никакого значения, а ксенофобии, национальным притеснениям или шовинизму в союзе нет места. Хотя в действительности все было наоборот.

Депортированные народы

Руководство СССР собственноручно ввело ксенофобную политику. После массированных сталинских депортаций так называемых малых народов, в том числе и крымских татар, в 1950-х годах некоторым разрешили вернуться домой. Но там их постигло немало государственных ограничений и притеснений.

Вернувшимся после принудительного переселения нужно было регулярно отчитываться в милиции о своем местонахождении. Кроме того, существовали негласные ограничения, например, запрет на обучение на определенных специальностях.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев после школы планировал изучать востоковедение в Среднеазиатском университете, однако заведующий кафедрой арабской филологии прямо сказал будущему политическому деятелю, что он не сдаст экзамены, ведь крымским татарам здесь не рады. Именно поэтому среди представителей этого народа редко можно было увидеть журналистов, историков и юристов. А военными профессиями крымским татарам было категорически запрещено овладевать.

"Борьба с сионизмом"

Сионизм – это движение европейских евреев за создание еврейского государства.

В период, когда между Израилем и СССР начался политический кризис, была введена кампания "борьба с сионизмом", хотя фактически это был антисемитизм. Даже существовал специальный орган под названием "антиссионистский комитет", занимавшийся антисемитской пропагандой.

Евреям не было позволено покидать пределы союза и учиться, например, на математических специальностях в высших учебных заведениях.

Межнациональные отношения

Во время административно-территориального деления СССР никто особо не брал во внимание национальный фактор, поэтому случалось так, что представители определенной народности могли оказаться в своеобразной национальной автономии на территории другой республики.

Даже в армии солдаты объединялись в так называемые неформальные землячества по национальному признаку. Это приводило к конфликтам, но никого это не волновало.

В гражданской жизни тоже нередко происходили межнациональные стычки. Например, в 1981 году в городе Орджоникидзе в Северной Осетии в течение трех дней происходила массовая потасовка между осетинами и ингушами, вернувшимися после депортации.

В крупнейшем городе Казахстана Алматы в декабре 1986 года студенты выходили на митинг и требовали, чтобы руководителем республики назначили казаха, боясь, что в противном случае русификация и притеснения народа усилятся.

В городе Жанаозен в Казахстане потасовка на дискотеке между казахами и представителями кавказских народностей переросла в межнациональный конфликт, во время которого погибли люди. Для его подавления пришлось применить даже тяжелую бронетехнику.

А в узбекском городе Фергана конфликт возник между узбеками и турками-месхетинцами. В результате погибли 103 человека и еще более 100 были ранены.

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