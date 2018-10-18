Начало конца: передача части земель Чечне – начало ликвидации Ингушетии

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Передача ингушской земли в распоряжение Чечни послужило отправной точкой "народного неповиновения".

Именно это спровоцировало население республики выйти на главную площадь Магаса и митинговать против передачи своих земель Чечне. В свою очередь, Владимир Путин нацелен на полную ликвидацию Ингушетии, как субъекта РФ, ведь куда проще отдать ингушские земли Рамзану Кадырову, а не заморачиваться с ними, как с отдельным организмом. Пока данной афере мешает местное население, которое неожиданно резко отреагировало на передачу своих земель Чечне.

В свою очередь, Рамзан Кадыров уже успел заявить, что в случае продолжения массовых протестов в Магасе, придется успокаивать ингушей уже с оружием в руках, по факту пригрозив развязать гражданскую войну.

На сегодняшний день, задержано 13 жителей Ингушетии, которые участвовали в акциях протеста в Магасе. На 10 из них уже возбуждены уголовные дела, согласно которым им инкриминируется экстремизм.

Республика Ингушетия не выгодна Кремлю, как отдельный субъект Федерации. А тем более, когда есть такой доверенный руководитель, как Рамзан Кадыров. Исходя из вышесказанного частичная передача ингушских земель в распоряжении Чечни – это начало конца для Ингушетии, как республики. В скором времени власти осуществят и полный переход ингушей под власть Кадырова. Правда, какой ценой Путину удастся эта афера неизвестно. Если граждане Ингушетии не смиряться с этим беззаконием – Кадыров пойдет на них с оружием, решать проблемы путем вооруженного конфликта для российской власти и её преданных псов дело не новое.

Но сможет ли гордый, с горячей кровью народ Ингушетии смириться с таким положением дел?