"Так мы потеряли страну": известная актриса назвала главный недостаток украинцев

Каждый житель страны должен следить за собой и своими действиями, вместо того, чтобы искать виновных.

Таким мнением с журналистами "Детектор медиа" поделилась украинская актриса и активистка Римма Зюбина в Киевском муниципальном театре "Актер", где 11 марта состоялась премьера спектакля "Восток - Запад".

Римма Зюбина Фото: uaua.info

"Мы должны не искать виновного, а посмотреть на себя. Каждый сам себе должен поставить этот вопрос. С нашей толерантностью, с нашей неполноценностью мы так потеряли страну", - отметила она в одном из комментариев.

Напомним, Римма Зюбина, украинская актриса театра и кино, общественная активистка является лауреатом множества театральных премий, в том числе дважды лауреатом "Киевской пекторали". По версии журнала "Фокус" в 2017 году, артистка вошла в сотню самых влиятельных женщин Украины.

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