"Так ми втратили країну": відома актриса назвала головний недолік українців

Кожен житель країни повинен стежити за собою і своїми діями, замість того, щоб шукати винних.

Такою думкою з журналістами "Детектор медіа" поділилася українська актриса і активістка Римма Зюбіна в Київському муніципальному театрі "Актор", де 11 березня відбулася прем'єра вистави "Схід - Захід".

Римма Зюбіна Фото: uaua.info

"Ми повинні не шукати винного, а подивитися на себе. Кожен сам собі має поставити це запитання. З нашою толерантністю, з нашою меншовартістю ми отак втратили країну", - зазначила вона в одному з коментарів.

Нагадаємо, Римма Зюбіна, українська актриса театру і кіно, громадська активістка є лауреатом безлічі театральних премій, в тому числі двічі лауреатом "Київської пекторалі". За версією журналу "Фокус" у 2017 році, артистка увійшла до сотні найвпливовіших жінок України.

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