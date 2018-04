Страстный поцелуй премьера Канады вызвал шквал эмоций в сети: фотофакт

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо романтично поздравил свою жену с днем рождения.

Фотографию, на которой запечатлен поцелуй супругов политик выставил в Twitter.

"С днем рождения прекрасную жену и маму, которую мне повезло назвать своим лучшим другом. Еще один год приключений вместе", - подписал снимок Трюдо.

Happy birthday to the wonderful wife and mom, whom I’m so lucky to call my best friend. Here’s to another year of adventures together. xo pic.twitter.com/YiJVBGPmv8