Развод отменяется: Дональд и Мелания Трамп устроили прием в честь Святого Патрика

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания устроили официальный прием в Белом доме. Он был посвящен Дню святого Патрика, который празднуют в эти дни.

Фотографии опубликовали на Getty Images.

Первая леди появилась в роскошном платье от Brandon Maxwell, которое подчеркнуло ее фигуру.

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По информации СМИ, стоимость такого наряда достигает 1,5 тысячи долларов. Образ Мелании был дополнен туфлями на каблуках.

Отметим, что несмотря на очень непростой период в отношениях, первая леди США вышла под руку с американским президентом. Они вместе встретили в резиденции премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.

Как сообщал "Обозреватель", недавно вокруг Трампа вспыхнул еще один скандал. Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels) подала на него в суд.