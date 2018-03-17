Розлучення скасовується: Дональд і Меланія Трамп влаштували прийом на честь Святого Патрика

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія влаштували офіційний прийом у Білому домі. Він був присвячений Дню святого Патріка, який святкують у ці дні.

Фотографії з'явилися на Getty Images.

Перша леді вийшла у розкішній сукні від Brandon Maxwell, яке підкреслила її фігуру.

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За інформацією ЗМІ, вартість такого наряду сягає 1,5 тисячі доларів. Образ Меланії був доповнений туфлями на підборах.

Відзначимо, що незважаючи на дуже непростий період у стосунках, перша леді США вийшла під руку з американським президентом. Вони разом зустріли в резиденції прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара.

Як повідомляв "Обозреватель", недавно навколо Трампа спалахнув ще один скандал. Порноактриса Стефані Кліффорд, більш відома як Стормі Деніелс (Stormy Daniels) подала на нього до суду.